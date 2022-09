Kang Tae Oh confirmó cuándo inicia el servicio militar. Tras semanas de misterio, el actor de “Woo, una abogada extraordinaria” reveló en su fanmeeting online, celebrado el 31 de octubre, la fecha oficial de su ingreso al Ejército.

El carismático Junho de “Extraordinary attorney Woo” también anunció que entra a la milicia surcorena bajo la modalidad de soldado activo.

El servicio militar de Kang Tae Oh

Anteriormente, la agencia de Kang informó tras el final del popular k-drama de Netflix y ENA que el inminente enlistamiento llegaría a finales de agosto o mediados de septiembre del 2022.

No se precisó la fecha porque el actor no había recibido el llamado de las autoridades en ese entonces y no hubo mayores actualizaciones después del aviso. En cambio, el famoso coreano continúo disfrutando del éxito que sucedió en respuesta a su trabajo como la pareja de Park Eun Bin en “Woo, una abogada extraordinaria”.

Kang Tae Oh y Park Eun Bin. Foto: Ilgan Sports

Con el tiempo avanzando en contra para Kang por el límite de edad, el también modelo se reunió con fans en todo el mundo mediante un evento online de acceso gratuito. Este fue transmitido en vivo por TikTok Stage la noche del 31 de agosto (KST).

En el fanmeeting, el primero del también intérprete de “El amor es la meta”, él mostró su talento para el canto. Para sus seguidores fue grato verlo al micrófono, ya que si bien formó parte del grupo de ídolos actores 5urprise, no tuvo mucho tiempo en pantalla para exudar esta destreza en el pasado.

En un momento del encuentro, Kang Tae Oh anunció a los presentes en el set y los conectados en vivo que había recibido la notificación de enlistamiento.

“Respondiendo a la llamada del país, realizaré mis funciones el 20 de septiembre. Iré tranquilamente pensando en los fanáticos que esperan”, manifestó.

En entrevistas previas, Kang Tae Oh había mencionado que esperaba con nervios el momento en que llegara la notificación oficial. “Todos los días reviso mi buzón de correo”, expresó en referencia a la conocida “carta” que les pide alistarse.

Esta vez, el actor fue notificado por Kakao Talk, servicio de mensajería similar a Whatsapp. Se informó posteriormente que Kang Tae Oh pidió revelar la fecha directamente en el fanmeeting en lugar de que los fans se enteraran por un reporte de noticias.

¿Cuánto durará el servicio militar de Kang Tae Oh?

El periodo de servicio militar en Corea del Sur depende de la modalidad y la rama a la que sea destinado el recluta. A su vez, estas son condicionadas a pruebas, como el examen médico obligatorio.

En el caso de Tae Oh, debido a que será un soldado activo, su servicio duraría mínimo un año y medio, tiempo en el que estará en hiatus de su agenda como artista.