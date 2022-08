“Little women”: Song Joong Ki tendrá cameo en k-drama inspirado en “Mujercitas”

Tras el éxito de “Woo, una abogada extraordinaria”, otra serie coreana podría convertirse en el siguiente hit de Netflix. Se trata del kdrama “Little women” (producido por tvN), inspirado en el clásico de la literatura “Mujercitas”. Además de tener un elenco de estrellas, su primer episodio incluye un cameo del popular actor coreano Song Joong Ki.

“Little women”, que llegará a Netflix Latinoamérica como “Las hermanas”, narra la historia de tres mujeres de la familia Oh. Ellas se ven involucradas en un caso que las enfrentará al clan más poderoso del país.

La serie está dirigida por Kim Hee Won, PD que estuvo a cargo de “Vincenzo” en el 2021. Debido a su amistad con Song Joong Ki, el recordado ‘consigliere’ aceptó ser invitado especial en el kdrama.

“Cundo lo vean pensarán ‘¿ese actor está haciendo esa clase de personaje?”, comentó la directora en conferencia de prensa. “Habrá varios cameos y espero que noten esos momentos porque serán divertidos”, añadió.

"Little women": directora y actores. Foto: tvN

Reparto de “Little women”

Kim Go Eun, quien estuvo hace poco en tendencia como protagonista de “Yumi’s cells”, intepretará a Oh In Joo, la hermana mayor que ha crecido en un ambiente de pobreza. Ella cree que el dinero es lo más importante que necesita para proteger a su familia.

Por otro lado, Nam Ji Hyun (”100 días mi príncipe”) será Oh In Kyung, la hermana intermedia y una entusiasta reportera.

La hermana menor Oh In Hye es interpretada por Park Ji Hu, actriz que protagonizó la serie “Estamos muertos”.

Otra figura importante es Wi Ha Joon, el popular detective de “Squid game”, que ahora se convierte en un asesor financiero para Oh In Joo.

¿Cuándo se estrena “Little women”?

El primer episodio de “Little women” se estrenará en Corea el sábado 3 de septiembre a las 9.10 (KST).

La serie también ingresará al catálogo de Netflix Latinoamérica, pero su emisión no sería en simultáneo. Al igual que con “Woo, una abogada extraordinaria”, habrá que esperar unas semanas para ver el kdrama.