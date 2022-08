Jang Geun Suk se prepara para volver a las pantallas tras cinco años de pausa y “Chronicles of crime” será su nuevo proyecto. Después de varios meses de conversaciones, el 30 de agosto del 2022 se confirmó al popular ‘Príncipe de Asia’ en este nuevo k-drama a cargo del director Kim Hong Sun (”La casa de papel: Corea”) y llegaron fotos de la primera lectura de guion de la serie coreana. ¿De qué trata y cuándo saldrá al aire?

“Chronicles of crime”, un thriller de Coupang Play

Un thriller original de Coupang Play. En “Chronicles of crime”, seguiremos a un detective que tratará de resolver un caso inconcluso del pasado atando cabos sueltos a través de fechorías concretadas en la actualidad.

¿Qué personaje interpreta Jang Geun Suk?

En este nuevo proyecto el recordado protagonista de “You’re beautiful” se pone en la piel del personaje principal Goo Do Han. Antes abogado, hoy detective especializado en homicidios, él trabajará sin descanso para encontrar la verdad de aquel crimen sin resolver que lo persigue.

Cinco años atrás, Jang Geun Suk caracterizó a un fiscal convertido astutamente en estafador en “Switch: Change the world”, su último k-drama antes de la pausa por el servicio militar y otras actividades. Por ello, hay un interés particular en cómo retratará a este personaje completamente opuesto a su trabajo de hace un lustro.

Elenco de “Chronicles of crime”

Heo Sung Tae se sumó al elenco de “Chronicles of crime” como el villano. Al igual que en “El juego del calamar”, el actor de 44 años retrata a un hombre de malvivir. La diferencia radica en que esta vez su personaje, el estafador Noh Sang Cheon, es especialmente mezquino y vulgar, conforme se adelanta tras la lectura del guion concretada el 23 de agosto.

Heo Sung Tae en "El juego del calamar". Foto: Netflix

Heo Sung Tae en "Chronicles of crime". Foto: Coupang Play

Completa el trío de figuras principales la actriz de 32 años Lee Elijah (”Fight for my way “, “The last empress”) en la piel de la apasionada reportera Cheon Na Yeon.

Además, en el elenco actuarán: Lee Won Jong, Lee Sung Wook, Oh Yeon Ah, Lee Seung Joon, Park Myung Hoon, y más.

Lectura del guion de "Chronicles of crime". Foto: Coupang Play

¿Cuándo se estrena “Chronicles of crime”?

“Chronicles of crime” no tiene fecha de estreno confirmada. En cambio, se sabe que su rodaje comenzará a mediados del 2023 con miras a que el lanzamiento se concrete ese mismo año.