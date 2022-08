Puede que no lo sepas, pero Park Eun Bin actuó en “Dream high”. En medio del éxito que disfruta la actriz por su trabajo en “Woo, una abogada extraordinaria”, el más reciente hit de Netflix, esta es una de las curiosidades de su vida profesional que debes conocer.

Muchos años antes de ponerse en la piel de Woo Young Woo, una abogada que fue diagnosticada con autismo a los 5 años, la famosa coreana caracterizó a una estudiante que le robó un beso a Ok Taecyeon de 2PM en el tramo final de “Sueña sin límites”. ¿Recuerdas a su personaje?

Park Eun Bin, actriz de 29 años y protagonista de "Extraordinary attorney Woo". Foto: Namoo Actors

El elenco principal de “Dream high”

Aunque fue emitida en Corea del Sur en 2011 por la señal de KBS2, misma difusora de “Boys over flowers”, “Dream high” es uno de los dramas que continúa inamovible en la preferencia de los fans. Prueba de esta vigencia es el reciente ingreso de la serie al catálogo de Netflix.

Parte del éxito arrollador de “Sueña sin límites”, como se le conoció en países de Latinoamérica durante la transmisión local, cayó en la trama. La misma siguió a unos apasionados estudiantes de arte que luchaban contra distintos obstáculos en sus respectivos caminos por convertirse en las estrellas más brillantes de la industria.

La respuesta positiva también fue obra de los actores principales. Aunque novatos en esta faceta en ese entonces, ellos supieron plasmar con maestría a los muchachos de la Escuela Kirin, que nacieron de la pluma de la guionista Park Hye Ryun (”Pinocchio”, “Start up y “While you were sleeping”).

Al día de hoy, como si la historia de “Dream high” se hubiera replicado en la realidad, todos los miembros de aquel novel elenco son artistas amados a nivel global. Hablamos de Bae Suzy, Kim Soo Hyun, IU, Eunjung, Taecyeon y Wooyoung, estos últimos integrantes del grupo k-pop 2PM.

El drama coreano "Dream high" fue estrenado el 3 de enero del 2011. Foto: KBS2

¿Cómo entra Park Eun Bin en “Dream high”?

Si bien Park Eun Bin no fue una figura principal —de hecho, apenas apareció unos segundos en la serie—, no puede ser excluida de la lista de casos exitosos de “Dream high”. En el k-drama, ella interpretó a la versión adolescente de Goo Hye Sung, la hermana menor de Go Hye Mi (Suzy) .

Si aún no la recuerdas, revisa este corte del capítulo final en el que su travieso personaje roba un beso a Jin Gook (Taecyeon) cuando se reencuentran, después de muchos años, en un recital de la ya consagrada cantante Hye Mi.

Como dato para fans de Park Eun Bin, a diferencia del reparto principal, la hoy famosa de 29 años no era una novata frente a las pantallas, pero tampoco era una celebridad que todo el mundo reconociera. Recordemos que la también actriz de “El afecto del rey” debutó en 1998, cuando solo tenía 6 años.