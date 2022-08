“Snowdrop” se ha coronado como el k-drama más comentado a nivel mundial en Twitter este 2022 . El 24 de agosto, la empresa dio a conocer cuáles son las 10 series coreanas más tuiteadas en lo que va del año. Para emoción de los fans del melodrama coprotagonizado por Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In, este se impuso en el primer lugar, relegando a otros hits como “El juego del calamar” y “Woo, una abogada extraordinaria”.

Emitida del 18 de diciembre de 2021 al 30 de enero de 2022, “Snowdrop” presentó una trágica historia de amor ambientada en los convulsionados años 80 en Corea del Sur.

Jisoo, superestrella del k-pop, interpretó a la estudiante Youngro en su primer protagónico como actriz. Jung Hae In dio vida al coestelar masculino de nombre Suho.

Según precisa Twitter, la clasificación fue definida por cantidad de tuits en coreano e inglés recolectados en todo el mundo del 1 de enero al 18 de agosto. ¿Quiénes completan el top 10?

Después de “Snowdrop”, se ubica en el segundo lugar “Twenty five, twenty one”, una agridulce historia con Kim Tae Ri y Nam Joo Hyuk. El tercer puesto fue para “A business proposal”. También conocida como “Propuesta laboral”, esta comedia romántica basada en un popular webtoon homónimo tuvo en los estelares a Kim Se Jeong y Ahn Hyo Seop.

“All of us are dead” o “Estamos muertos”, la serie de zombis que regresará con una segunda temporada tras apoderarse de Netflix a inicio de 2022, tomó la cuarta posición. Inmediatamente después figura en el top “Our beloved summer”, historia de romance con Choi Woo Shik y Kim Da Mi.

En el puesto número 6 entra el único BL del ranking. Este es “Semantic error”, drama de boys love emitido en Watcha que tuvo en el rol de la romántica pareja a Park Seo Ham, excompañero de los chicos de BTS en época predebut y otrora integrante de KNK, y Jae Chan, idol del grupo k-pop DKZ.

El actual hit de Netflix “Woo, una abogada extraordinaria”, ocupó la posición 7. Este drama siguió la historia de una abogada autista y fue protagonizado por Park Eun Bin.

“The red sleeve cuf”, hit de las series históricas con Lee Jun Ho de 2PM y Lee Se Young, fue el octavo k-drama más comentado en Twitter en lo que va del año. En la novena casilla, se encuentra “Our blues”, producción que reunió a grandes estrellas de la tvN, como Lee Byung Hun y los novios Shin Min Ah y Kim Woo Bin.

Por último, pero no menos importante, se encuentra en el décimo puesto “El juego del calamar” o “Squid game”, thriller original de Netflix que batió y continúa cosechando récords tras su estreno en septiembre de 2021.