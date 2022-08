“Boys over flowers”: el reencuentro de Yi Jeong y Jaekyung después de 13 años

Una de las series coreanas más populares de la historia es “Boys over flowers”. Tal es su impacto que el kdrama estrenado por primera vez en 2009 se mantiene inmutable por varias semanas en el top 10 de Netflix en países de Latinoamérica. Este 25 de agosto, una reunión inesperada sorprendió a los que guardan aprecio al legado de esta producción.

Si bien Kim Bum y Lee Min Ho suelen interactuar constantemente por haber llevado su amistad de F4 a la vida real, las reuniones con otros miembros del elenco han sido escasas.

Gracias a un evento de Montblanc, los fans de BOF vieron juntos otra vez al carismático Yi Jeong y a la recordada Jaekyung después de 13 años. Los actores Kim Bum y Lee Min Jung coincidieron en un evento de la mencionada marca en Seúl.

La actriz y esposa de Lee Byun Hun compartió la foto con su excoestrella, y añadió una leyenda alusiva al pasado.

Kim Bum y Lee Min Jung posan juntos en evento de Montblanc.

“¡Me encontré con un F4 en el evento! LOL”, escribió Lee Min Jung, que interpretó a la prometida de Gu Jun Pyo.

Kim Bum no tardó en responderle en comentarios: “Ha pasado un tiempo, Ha Jae Kyung”.

En el 2009, época en que se estrenó el kdrama, Kim Bum tenía 20 años, mientras que Lee Min Jung tenía 27. Ahora, ambos se reencuentran con 33 y 40 años, respectivamente.

Kim Bum lució un nuevo corte de cabello en la pop-up store de Montblanc. Como actualmente filma la temporada 2 de la serie “Tale of the nine tailed”, este podría ser el look renovado de su personaje, el gumiho Lee Rang.

Kim Bum en evento de Montblanc

Por otro lado, Lee Min Jung tuvo como estreno más reciente el kdrama “Once Again” en 2020. Su siguiente proyecto es el webdrama “Villains” por TVING, el cual podría salir al aire en 2023.