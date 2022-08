Donghae regresará como actor tras nueve años de su último k-drama. El 24 de agosto, jTBC Entertainment confirmó el protagónico del integrante de SUPER JUNIOR en “Oh! Youngshim”. Se trata de una nueva serie coreana de comedia romántica, adaptación de la producción coreana animada homónima que contará también con el estelar femenino de Song Ha Yoon.

Donghae es bailarín, cantante y visual de SUPER JUNIOR. Foto: Label SJ

“Oh! Youngshim” seguirá la historia de Youngshim, una muchacha inocente, poco convencional y sumamente divertida. Ella será interpretada por Song, actriz de 35 años, cuyo más reciente trabajo es la romcom “Please don’t meet him”, del 2020. En su esperado comeback en el rubro actoral, Lee Dong Hae, también de 35 años, será Wang Gyeong Tae.

Conforme el anuncio de jTBC, el k-drama será producido por The Great Show, casa que en el pasado estuvo a cargo de “Navillera”, serie con Song Kang, y “The road: The tragedy of 1″. El canal indica, además, que las grabaciones ya comenzaron y que el estreno será en 2023.

Song Hae Yoon debutó en los k-dramas en 2003. Foto: Naver

Donghae en los dramas

La espera de ELF y Elfish, respectivos fandoms de SUPER JUNIOR y Donghae, por ver al ídolo del k-pop en una nueva serie culminará tras nueve años, en 2023. Su último k-drama, “God’s quiz 4”, fue emitido en 2014.

Además de la citada producción, el bailarín, cantante y visual del icónico grupo SUJU ha trabajado en “Miss Panda & Hedgehog” (2012), “Extravagant challenge” (2011), “It’s okay, daddy’s girl” (SBS, 2010) y “Stage of youth” (2009, cameo).