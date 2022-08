¿Park Eun Bin no quiere una segunda temporada de “Woo, una abogada extraordinaria?

Contrario a lo que sucede con Kang Tae Oh, la actriz Park Eun Bin no estaría muy entusiasmada ante una posible segunda temporada de “Woo, una abogada extraordinaria”. En reciente entrevista de mesa redonda, la protagonista del popular k-drama de Netflix y ENA compartió sus sinceros pensamientos acerca de su renovación para la continuación y no son pocos quienes coinciden con sus argumentos. ¿Qué dijo la intérprete de Woo Young Woo?

La famosa coreana de 29 años asumió el desafío de interpretar a una abogada con autismo en “Extraordinary attorney Woo”. Gracias a su cálida caracterización, pudo conquistar al público y alzarse como una de las candidatas favoritas para llevarse el premio de la mejor actriz de la temporada.

Con el éxito del k-drama aún resplandeciendo tras el final de la transmisión en Corea del Sur, intérprete de Woo Young Woo fue consultada en una entrevista de mesa redonda, replicada por Allkpop, si tenía la intención de renovar para la temporada 2.

Al respecto, cabe precisar que los productores compartieron previamente sus intenciones de continuar la historia. Según compartieron, si se concreta el proyecto, sería estrenado en 2024.

Kang Tae Oh y otros actores de la serie mostraron una respuesta entusiasta sobre la posible segunda parte. No obstante, no sucede lo mismo con Park Eun Bin.

Para empezar a replicar la pregunta, la actriz comentó que no recibió la confirmación oficial de la S2, sino que se enteró, como el resto del equipo, por los reportes de los medios. Posteriormente, se abrió sobre la tensión con la que lidió antes de aceptar el protagónico de “Extraordinary attorney Woo” y los consecuentes temores que llegarían con la segunda parte debido a las altas expectativas del público.

“Antes de aceptar este proyecto, luché con una cantidad significativa de dudas y presión. Si tuviera que regresar para una secuela, entonces, para cumplir con las grandes expectativas de los espectadores, probablemente tendría que superar aún más dudas, incluso más presión, y reunir una determinación mayor de la que se me exigió la primera vez”, detalló.

"Extraordinary attorney Woo": productores desean contar con el mismo elenco de actores. Foto: ENA

La intérprete de Woo Young Yoo continuó dando a entender que, para ella, “Woo, una abogada extraordinaria” cerró su ciclo.

“Si tuviera que compartir mis pensamientos honestos, siento que ‘Attorney Woo’, tal como es ahora, es un proyecto que se completó perfectamente con todo el afecto que podría haber recibido. Entonces, si me pidieran que lo desenvolviera todo, y luego le diera más afecto de un tipo diferente, no sabría cómo hacerlo. Creo que requeriría que me cuestionara y dudara en un grado mucho mayor”, explicó.

Woo, personaje interpretado por Park Eun Bin, fue diagnosticada con trastorno del espectro autista a los 5 años. Foto: Allkpop

La protagonista del k-drama prosiguió comentando sobre cómo visualiza a su personaje tras el capítulo 16. En esta parte de su declaración, expresó que prefería dejar la continuación de la historia de la abogada a creatividad de los fans.

“En mi corazón, yo veo a Young Woo avanzando hacia un camino en el que puede convertirse en una abogada aún mejor, pero también siento que sería más feliz dejando los próximos pasos de Young Woo a la imaginación”.

Por último, Park Eun Bin precisó: “Es una situación difícil de abordar. El drama ya ha recibido una cantidad inimaginable de amor, por lo que la demanda y la expectativa serán inmensas. Me pregunto si realmente será posible cumplir con expectativas tan altas. Por ahora, no puedo estar seguro de nada”.