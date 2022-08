Fotos de Kang Tae Oh en uniforme militar remecieron las redes sociales en el contexto del final de “Woo, una abogada extraordinaria”. Muchos fans se preguntaron consecuentemente si el actor coreano, quien da vida a Junho en el popular k-drama, ya había comenzado su servicio obligatorio.

Previamente, a inicios de agosto, el galán del momento se despidió de sus admiradores ante la inminente llegada de su ingreso al ejército de Corea del Sur. ¿Cuál es la historia detrás de las imágenes?

La foto de Kang Tae Oh en uniforme

Como todo ciudadano varón de Corea del Sur apto, Kang Tae Oh debe cumplir el servicio militar. En su caso, él se encuentra en la edad límite (28 años) para iniciar su vida como soldado. Además, anunció anteriormente sus planes de enlistamiento.

Por esos motivos, se pensó que las imágenes difundidas el 16 de agosto captaron al actor de “Woo, una abogada extraordinaria” en cumplimiento de su obligación civil.

Kang Tae Oh con uniforme militar. Foto: Naver

No obstante, el famoso coreano estaba en uniforme no por lo que aparentemente se cree, sino por las grabaciones de un comercial para la popular franquicia Subway. De hecho, el también modelo aún no ha comenzando el servicio, por lo que el 18 de agosto pudo asistir al evento que se desarrolló en un cine por el final de “Extraordinary attorney Woo”.

¿Cuándo comienza el servicio militar de Kang Tae Oh?

La fecha exacta de su ingreso al ejército aún no es anunciada. Sin embargo, por la agencia de Kang Tae Oh se sabe que será a finales de agosto o mediados de septiembre del 2022.

Independientemente de cuándo sea el día exacto, él se sumará a la lista de aclamados actores del momento que pausarán su carrera en la segunda mitad del año para cumplir con el deber que les corresponde como ciudadanos coreanos. En el listado también figuran Song Kang y Nam Joo Hyuk.