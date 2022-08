El nuevo drama chino de Dylan Wang y Esther Yu que destronó a “KinnPorsche” en iQIYI

“Love between fairy and devil” superó con creces las expectativas de los fans y ahora es el drama más visto en iQIYI. Pocos días después de su estreno, concretado el 7 de agosto, la nueva serie china de xianxia con Dylan Wang y Esther Yu reclamó el primer lugar en la plataforma de streaming, puesto que el BL tailandés “KinnPorsche” mantuvo a lo largo de su emisión y durante casi un mes después de su emocionante final transmitido en julio.

Comparar el atractivo de ambas producciones sería un sinsentido, considerando que las dos son de géneros e industrias completamente distintas. A ello se agrega que la primera está en publicación.

No obstante, es imposible no hablar del c-drama que, además de ser la más vista en iQIYI, se apodera de las tendencias en Mouyan, Douyin y otras plataformas.

¿Qué hace tan sensacional a “Amor entre hada y demonio”? Sin muchos spoilers, te contamos puntos destacados de la serie.

OST, escenarios, outfits, CGI y más

Conocedores de xianxias coinciden en que la trama de “Cang lan jue” no necesariamente es la más original en el sentido de que reproduce varios clichés propios del género. Podemos mencionar, por ejemplo, que sigue el romance entre una chica de inocente corazón y un oscuro ser de pasado tormentoso. En este caso, hablamos del hada Xiao Lanhua y del rey demonio Dongfang Qingcang.

Sin embargo, de entrada la serie te atrapa no por el hilo temático, sino por el estético opening, así como los escenarios que transportan a terrenos celestiales de los seres inmortales gracias a la magia del CGI y otros efectos especiales dirigidos por Yezi y Wu Shijie; además de la fotografía, iluminación y más elementos.

Escenarios de "Love between fairy and devil". Foto: Twitter

Ballena de las nubes es uno de los seres míticos presentes en "Love between fairy and devil". Foto: captura de iQIYI

Ser mítico Zhuque plasmado en escena de "Cang lan jue" con CGI. Foto: captura de iQIYI

Los efectos bien elaborados para otros componentes del xianxia, como las peleas con energía espiritual y la recreación de seres míticos — entre dragones y ballenas de nubes—, suman al disfrute del espectador.

Por supuesto, no tardarás en engancharte también por los vestuarios a cargo de Yi Xiaoya, el soundtrack dirigido por Kun y Huang Yi Yezi, y la trama. Adaptada por Liu Xiao Lin y Bai Jin Jin de la novela “Cang lan jue” de Jiu Lu Fei Xiang, esta no hace más que mejorar mientras entrelaza romance, acción, drama, fantasía y comedia conforme avanzan los capítulos.

Personajes entrañables, giro en las relaciones y actuaciones destacadas

“Love between fairy and devil” es rico en personajes que rápidamente se ganan el cariño del público, aun cuando sus acciones no siempre son aplaudidas. Esto se debe a la combinación entre el trasfondo de cada uno de ellos, el desarrollo y las sobresalientes caracterizaciones de los actores.

Aquí vale resaltar el trabajo de Dylan Wang, quien te hará pasar de la cautela a la risa en cuestión de segundos cuando, por ejemplo, su personaje cambie de cuerpos con la débil hada de las orquídeas. De igual manera, destacamos a Esther Yu por el rol cautivante, lleno de ternura y resuelto que presenta.

Mención aparte para Zhang Linghe y Wang Yueyi porque asumen el desafío de interpretar cada uno a dos personajes diametralmente opuestos entre sí. Estos últimos, además, revelarán un inesperado y tierno giro de relaciones cuando el escenario cambie del reino trascendental al mortal en la segunda mitad de la serie dirigida por Yi Zheng.

Zhang Linghe y Wang Yueyi interpretando respectivamente a las hadas Changheng y Danyin. Foto: iQIYI

Zhang Linghe y Wang Yueyi caracterizando respectivamente a los mortales Xiao Run y Qushui en "Love between fairy and devil". Foto: captura de iQIYI

La combinación Dylan Wang y Esther Yu

Imposible omitir, como un factor de éxito, a la química que proyectan Dylan Wang y Esther Yu dentro y fuera de pantalla, así como la legión de fans que cada uno de ellos posee.

Esther Yu y Dylang Wang en sesión de promocional. Foto: NEUFMODE

Sobre esto último, detallamos que Yu, de 26 años, es una de las celebridades femeninas top de China, con participación en diversos rubros del entretenimiento local de alcance global, incluyendo el c-pop, el modelaje y los dramas.

Por su parte, Wang (23), quien apareció en televisión por primera vez en 2017, ha consolidado su fanbase principalmente luego de debutar en pantallas interpretando a Daoming Si en “Meteor garden”, versión china de “Hana yori dango” o “Boys over flowers”, que llegó a todo el mundo por Netflix en 2018.