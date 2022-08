Fue el actor más popular de julio en Corea del Sur; sin embargo, la fama no exime a Kang Tae Oh de un requisito indispensable en su país natal: el servicio militar obligatorio. Tras tocar el estrellato como Lee Junho en “Woo, una abogada extraordinaria”, el joven no podrá disfrutar inmediatamente de las propuestas laborales que han comenzado a lloverle.

Kang Tae Oh cumplió 28 años en 2022. Según la ley del mencionado país asiático, esta es la edad máxima para que un varón coreano se enliste en el servicio militar, una actividad que mantienen desde el conflicto con sus vecinos del norte.

Solo se registra el caso del grupo de k-pop BTS, cuyo tiempo de ingreso a la milicia se postergó hasta los 30 años cumplidos.

¿Cuándo ingresará Kang Tae Oh al servicio militar?

Antes de que “Extraordinary attorney Woo” finalice, la agencia de Kang Tae Oh comunicó que su enlistamiento ocurrirá entre agosto y septiembre. Todavía no se especifica en qué rama de entrenamiento participará; pero hará servicio activo, pues no tiene malestar físico o de salud que sea obstáculo para ello.

Esa modalidad dura aproximadamente 18 meses, tiempo en el que Kang Tae Oh no podrá participar en k-dramas.

Kang Tae Oh y Park Eun Bin en evento por el final de "Extraordinary attorney Woo". Foto: MK Sports

Cabe resaltar que en el servicio militar hay un equipo de teatro musical, el cual podría ser opción para que el actor continúe mostrando su talento en las tablas si decide presentarse a una audición.

Kang Tae Oh, tras el final de “Woo, una abogada extraordinaria”

Man of Creation, agencia de Kang Tae Oh, compartió una foto conmemorativa y mensaje de agradecimiento al público tras el último capítulo de “Extraordinary attorney Woo”.

“Mientras filmaba, todo lo que pensaba era que debía realizar un buen trabajo. Pero muchas gracias por enviarme tanto amor a mi labor y también de forma personal”, expresó el joven que sostenía un ramo de flores.

Kang Tae Oh nació el 20 de junio de 1994. Foto: Man of Creation

“Es gracias a los televidentes que el esfuerzo de todo un equipo ha cosechado sus frutos. Espero corresponder a su apoyo con mejor actuación”, añadió Kang Tae Oh.

El artista finalizó su mensaje comparando esta parte de su vida con una escena clave en el drama.

“Así como Young Woo pasó la puerta giratoria paso a paso con Junho, creo que personalmente crucé esa puerta como actor con la ayuda de ‘Extraordinary attorney Woo‘”, añadió.