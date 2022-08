“No me olviden”: Kang Tae Oh envía mensaje a fans antes de ir al servicio militar

Kang Tae Oh se va al servicio militar dentro de unas semanas. El actor, que ha cautivado al público coreano e internacional como Junho de “Extraordinary Attorney Woo”, mencionó su enlistamiento y dio un mensaje al público en una entrevista reciente para la revista GQ.

La ley del país asiático indica que todos los varones coreanos deben ingresar al servicio militar obligatorio hasta los 28 años como máximo. Kang Tae Oh, que nació en 1994, está en el límite.

El 29 de julio, su agencia informó que el intérprete planeaba partir al servicio militar “a finales de agosto o mediados de septiembre”, tras haber culminado sus responsabilidades artísticas con el drama “Woo, una abogada extraordinaria”.

Tras una entrevista publicada por GQ Corea el 13 de agosto, sus palabras se han viralizado entre los seguidores de series coreanas. Muchos lamentan que deba pausar su carrera por casi dos años, justo cuando está en el mejor momento de su vida artística.

“Como un hombre coreano, tengo un deber que cumplir”, expresó el también actor de “Run on”. “Prometo volver con una mente y cuerpo saludable. No me olviden hasta entonces, yo tampoco les olvidaré”, dijo Kang Tae Oh al culminar la sesión de preguntas y respuestas.

¿Qué motivó a Kang Tae Oh a convertirse en actor?

El verdadero nombre de Kang Tae Oh es Kim Yoon Hwan; sin embargo, el primero lo identifica desde que comenzó su carrera en el grupo de actores 5urprise.

En la entrevista con GQ, Kang explicó cómo nació su sueño de pertenecer al mundo de las tablas y reflectores. Todo surgió en cuarto o quinto grado de la escuela primaria, cuando se unió al club de teatro porque le pareció divertido.

“Estar en el escenario era emocionante. Escuchar a la audiencia aplaudir se sentía agradable y me gustó estar bajo las luces, así que pensé en el trabajo de actuar ahí. Creo que ahí empecé a soñar con ser actor de teatro”, comentó.

Kang Tae Oh da entrevista previa al final de "Woo, una abogada extraordinaria". Foto: GQ Korea

“Woo, una abogada extraordinaria” llega a su capítulo final el jueves 18 de agosto. Este se emitirá en el canal coreano ENA, mientras que en Netflix Latinoamérica estará disponible un par de semanas después.