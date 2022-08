El drama coreano “Oh my Venus” o “El peso del amor” cautiva al público de Netflix. A pesar de ser una producción del 2016, la romántica historia no tardó mucho en ubicarse en el top de series más vistas en Perú. También resurge el interés por sus protagonistas. So Ji Sub está casado en la vida real y su historia de amor nació en una entrevista.

El actor que interpreta al entrenador Young Ho se unió en matrimonio con la presentadora Jo Eun Jung en 2020. La pareja tiene una diferencia de edad de 17 años.

¿Quién es la esposa de So Ji Sub?

Jo Eun Jung nació el 25 de marzo de 1994 y en su portafolio académico figuran la Escuela de Arte de Yewon y la Universidad Ewha Woman en el departamento de danza.

Profesionalmente, comenzó a ser conocida en el canal OGN como comentarista de e-sports en los torneos de League of Legends. Luego también se convirtió en reportera de Access Showbiz Tonight de SBS.

Jo Eun Jung o Cho Eun Jung fue reportera y MC de e-sports. Foto: FOMOS

La entrevista de So Ji Sub y su esposa

So Ji Sub y Jo Eun Jung se conocieron cuando el actor tuvo una entrevista para promocionar la película “Be with you” en 2018. El famoso tenía 41 años y la reportera, 24. En la conversación también figura Son Ye Jin, la actriz principal del film.

Los ahora esposos se conocieron en un set de televisión. En ese entonces, So Ji Sub promocionaba su película junto a Son Ye Jin (Be with you, 2018).

El video en YouTube fue visitado por los fans cuando se confirmó el matrimonio del actor. Muchos comentarios aluden a la química que surgía entre la entrevistadora y su ahora esposo.

En un detrás de cámaras se aprecian reacciones nerviosas del famoso a pesar de sus 20 años de experiencia en el plató.

Dispatch reveló la relación

So Ji Sub y Cho Eun Jung salieron románticamente en secreto por casi un año hasta que, en mayo del 2019, el portal de espectáculos Dispatch reveló fotografías de una cita de la pareja.

So Ji Sub y su ahora esposa, cuando Dispatch reveló su relación. Foto: Dispatch

Tras las difusión de las imágenes, la agencia de la estrella de “Oh my Venus” confirmó la relación que llamó la atención de la industria por la amplia diferencia de edad.

Al año siguiente, el 7 de abril de 2020, So Ji Sub anunció al público que se había casado con Eun Jung. “Hoy comencé una nueva etapa con mi compañera de vida”, escribió el famoso al dar a conocer su unión.