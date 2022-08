¿Cómo se ven los actores de “Oh my Venus” en 2022? Con su creciente popularidad a nivel global en Netflix, la pregunta se cuela entre los fans que aman esta romántica y divertida historia de amor inmortalizada por So Ji Sub y Shin Min Ah.

Emitida originalmente entre 2015 y 2016, “El peso del amor” también contó con notables performances de Sung Hon, Henry Lau y más artistas. Conoce aquí qué hacen hoy en días las queridas estrellas del elenco.

Sung Hoon de “Oh my Venus”

Se ganó el cariño del público de “Oh my Venus”, uno de sus primeros éxitos. Su rol en la serie fue Jang Joon Sung, excampeón de la UFC de apariencia ruda que en realidad era bastante dulce por dentro.

Hoy en día, Sung Hoon es toda una estrella en los k-dramas y el modelaje a sus 39 años. Entre sus trabajos más nuevos figuran “Woori the virgin”, remake de una popular serie estadounidense, y las dos primeras temporadas de “Love (ft. marriage and divorce)”.

Sung Hoon, actor de "Oh my Venus", en 2022. Foto: Instagram/@sunghoon1983

Henry de “Oh my Venus”

El entonces idol de SUPER JUNIOR-M ya era famoso en 2015, pero reforzó su popularidad al ser el carismático Kim Ji Woong.

Al 2022, Henry Lau ya no integra la subunidad de SUJU y dejó SM. No obstante, continuó mostrando su talento actoral en películas como la estadounidense “A dog’s journey” (2019) y en series como “Dramaworld 2″.

Además, el canadiense de 32 años sigue brillando como músico y figura del entretenimiento. También es bastante activo en redes sociales.

Henry Lau de "Oh my Venus" en 2022. Foto: Instagram/henryl89

Yoo In Young de “Oh my Venus”

Aunque la fama no le sonríe tanto a los 38 años, la rival de Shin Min Ah en “Oh my Venus” continúa labrando camino en la actuación. Recientemente, Yoo In Young trabajó en el reparto de “Crazy love”, serie con Kim Jae Wook y Krystal Jung que ganó elogios de los fans.

Yoo In Young de "Oh my Venus" en 2022. Foto: Instagram/@country_min

Jung Gyu Woon de “Oh my Venus”

Jung Gyu Woon contaba con una larga carrera cuando interpretó al mentiroso exnovio de la heroína en “Oh my Venus”. No obstante, el éxito como actor tampoco le sonrió. Después de “El peso del amor”, solo volvió a trabajar en el k-drama “You are too much” (2017) y en la película “Soldier mementos” (2018), aunque eventualmente apareció en el teatro.

A la actualidad, el artista de 40 años aparece en variety shows. Además, sigue casado con la que es su segunda esposa desde el 2017.

Jung Gyu Woon de "Oh my Venus" en 2022. Foto: Instagram/@gyuwoon_rim

Shin Min Ah de “Oh my Venus”

Shin Min Ah ha sido considerada una de las actrices más bellas y aclamadas de Corea del Sur incluso desde antes de “El peso del amor”, donde interpretó a la simpática abogada con sobrepeso que busca volver a ser la ‘venus’ de antaño.

Actualmente, la famosa de 38 años tiene en su lista de pendientes el drama “Here” junto a Lee Byung Hun, Han Ji Min y Nam Joo Hyuk. Por otro lado, en los últimos meses brilló en el hit de los romances “El amor es como el cha-cha-chá” junto a Kim Seon Ho. También fue celebrado su trabajo “Our blues”, la primera serie que realizó con su novio Kim Woo Bin.

Shin Min Ah también continúa activa en el modelaje y las redes sociales.

Shin Min Ah de "Oh my Venus" en 2022. Foto: tvN

So Ji Sub de “Oh my Venus”

So Ji Sub ya era todo un ícono cuando salió “Oh my Venus”, al igual que su coestrella. Hoy en día, el galán de 44 años se encuentra felizmente casado con Jo Eun Jung, una reportera 17 años menor que él. Además, este 2022 ha regresado con fuerza a la actuación. Sus más recientes proyectos en el rubro son el k-drama “Doctor lawyer” y la recién estrenada película “Alienoid”, donde comparte pantalla con Kim Tae Ri y Kim Woo Bin.