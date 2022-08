“Woo, una abogada extraordinaria” en webtoon: ¿dónde leer el cómic digital del drama?

También puedes disfrutar de “Extraordinary attorney Woo” en webtoon. Tras su rotundo éxito en el canal coreano ENA y en Netflix a nivel global, la serie protagonizada por Park Eun Bin junto a Kang Tae Oh está comenzando a ser plasmada en un cómic digital que seguramente no querrás perderte si amas la historia de la abogada Woo.

¿Dónde leer el webtoon? ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Trae novedades en comparación a la trama que vemos en el k-drama en emisión? Conoce aquí los detalles.

Webtoons basados en k-dramas

Los k-dramas basados en populares webtoons han sido la tendencia en el rubro en los últimos años. Aprovechando la enorme popularidad de los cómics digitales hechos en Corea del Sur, creativos optan por llevar a la pantalla chica títulos destacados. Muchos de estos, además, son contenidos de Netflix.

Algunas series que podemos mencionar en ese sentido son: “D. P. Deserter pursuit”, “Love alarm”, “True beauty”, “What’s wrong with secretary Kim” y, más recientemente, el hit “Business proposal”.

No obstante, existen casos en los que primero hubo una serie y después salió su respectivo webtoon. Aunque son pocos, aquí citamos a “Lovers of the red sky”, drama histórico con Kim Yoo Jung y Ahn Hyo Seop que fue un éxito en 2021, “She would never know” y ahora “Woo, una abogada extraordinaria”.

Webtoon de la abogada Woo: contenido y capítulos

Como un regalo en la recta final del drama que conquista a usuarios de Netflix en todo el mundo, la llegada del cómic digital “Woo, una abogada extraordinaria” fue anunciada por Naver Webtoon el 27 de julio.

La historia de la abogada genio que tiene trastorno del espectro autista es el eje principal de la adaptación, al igual que en la serie. Sin embargo, también tendrá escenas exclusivas que irá mostrando a largo de sus 60 capítulos.

PUEDES VER: Han So Hee sufrió lesión en el rostro durante rodaje de su próximo drama con Park Seo Joon

¿Dónde y cuándo leer el webtoon de la abogada Woo?

El webtoon “Extraordinary attorney Woo” fue estrenado en Naver Webtoon (AQUÍ) el 28 de julio del 2022. Cada jueves desde entonces, la plataforma coreana de acceso global irá liberando un capítulo hasta completar los 60 mencionados. Actualmente, son dos los capítulos que ya puedes leer en la página.

El webtoon de "Woo, una abogada extraordinaria" actualmente tiene 2 capítulos publicados de 60. Foto: captura Naver

¿Dónde leer el webtoon “Una abogada extraordinaria” en español?

Esta adaptación fue planificada en coreano al inicio; sin embargo, se confirmó posteriormente las traducciones al inglés, chino y japonés.

No se ha informado sobre la posibilidad de la versión en español. No obstante, fans en países como Perú y México no pierden la esperanza de leer la obra en su idioma debido a la gran acogida del k-drama en Netflix Latinoamérica.