Queridos actores regresan con nuevos k-dramas en agosto del 2022. En el octavo mes del año, el público recibirá series coreanas de estreno en las que brillarán Ji Chang Wook, Lee Seung Gi, Jung Il Woo, Yuri y más estrellas.

Esta temporada en el rubro de los dramas hechos en Corea del Sur llega con altas dosis de suspenso, género consagrado en las preferencias de directores y guionistas.

El romance y la comedia no faltarán. Fans en países como Perú podrán disfrutar de estos contenidos mediante plataformas legales, entre las que destacan Netflix y Viki Rakuten.

¿Qué dramas nuevos ver en agosto?

“Hunted”

El infierno se desata en un pueblo rural aparentemente pacífico cuando las personas comienzan a desaparecer durante la nueva temporada de caza del jabalí. Secretos impactantes de los pobladores empiezan a emerger mientras todos buscan conocer quién o qué comete las atrocidades.

Fecha de estreno: 1 de agosto

Canal: MBC

Actores: Park So Han, Kim Soo Jin, Lee Hyo Je, Ye Soo Jun y Lee Min Jae.

Póster promocional de "Hunted". Foto: MBC

“Poong, the Joseon psychiatrist”

Un joven talentoso doctor trabajaba para la corte real hasta que fue exiliado a un pueblo acusado de conspiración. En ese lugar recóndito conocerá a otro médico, quien tratará que brille por sus habilidades, aunque él mismo haya desarrollado una fobia en el trabajo, y a una joven viuda que no puede rehacer su vida porque es obligada a permanecer sin pareja para honrar la memoria de su difunto esposo.

Fecha de estreno: 1 de agosto

Canal: tvN, TVING y Viki Rakuten

Actores: Kim Min Jae, Kim Hyang Gi y Kim Sang Kyung

Tráiler:

“If you wish upon me”

Inspirado en una organización real de los Países Bajos que cumple los deseos de pacientes con cáncer terminal. En “If you wish upon me”, un joven que ha tocado fondo debido a muchos problemas se unirá al personal de un hospital de cuidados paliativos por orden del servicio comunitario. Junto a su nuevo equipo, él tendrá la misión de cumplir los deseos de personas que se encuentran en el último tramo de sus vidas.

Fecha de estreno: 10 de agosto

Canal: KBS2

Actores: Ji Chang Wook, Sooyoung de SNSD y Sung Dong Il

Tráiler:

“A model family”

La historia sigue lo que sucede cuando una familia común, que está al borde del colapso debido a la bancarrota y las disputas internas, se involucra con una red de drogas sedientas de sangre. En medio de misiones peligrosas y llamadas cercanas, los miembros se unirán y se convertirán en un clan modelo mientras se enfrentan a la red que amenaza su sustento.

Fecha de estreno: 12 de agosto

Canal: Netflix

Actores: Kim Sung Oh, Jung Woo, Yoon Jin Seo y Park Hee Soon

Tráiler:

“Good job”

Un sorprendente chaebol que lleva una segunda vida como detective y una mujer con supervisión se unen en una caótica historia de amor mientras realizan una investigación conjunta.

Después de ganarse el corazón de los fans como la pareja principal en “Bossam: roba el destino”, los célebres Jung Il Woo y Yuri (SNSD) dejan los trajes históricos y vuelven a juntarse como un romántico y moderno dúo en este proyecto original de ENA.

Fecha de estreno: 24 de agosto

Canal: ENA, Seezn y Olleh TV

Actores: Jung Il Woo, Kwon Yu Ri y Uhm Moon Suk.

Yuri y Jung Il Woo en "Good job". Foto: ENA

“Love according to the law”

Una serie que combina el romance y la temática legal. En “Love according to law”, la historia se centra en acontecimientos dentro de un bufete de abogados que también funciona como un café. Los personajes principales serán un exfiscal que ahora es dueño de un edificio y una ex-Miss Corea convertida en mujer de leyes, quien no duda en deshacerse de su imagen hermosa para mostrar su personalidad apasionada cuando ve un caso de injusticia.

Fecha de estreno: 29 de agosto

Canal: KBS2

Actores: Lee Seung Gi, Lee Se Young, Kim Seul Gi y Oh Dong Min.