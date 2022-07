El episodio 9 del drama coreano “Woo, una abogada extraordinaria” marcó un nuevo récord de audiencia para la serie protagonizada por Park Eun Bin. Con la cifra superior al 15% en promedio, se convirtió en uno de los 10 k-dramas más vistos por cable en la historia de la televisión de Corea.

“Extraordinay attorney Woo” es una serie producida por el estudio AStory KT y es distribuida localmente por ENA, un canal de cable pequeño. Dos semanas después de su estreno en el país asiático, Netflix Latinoamérica la incluyó también en su catálogo de dramas coreanos.

La trama presenta las habilidades de Woo Young Woo, una abogada con trastorno del espectro autista. Muestra cómo se desempeña resolviendo casos en la corte y sus interacciones con colegas y amigos.

"Extraordinary attorney, Woo". Foto: ENA

Rating de “Extraordinary Attorney Woo”

El episodio 9 de “Woo, una abogada extraordinaria” presentó un momento clave en la relación de la mujer de leyes y su compañero Kang Tae Oh. Como resultado, el capítulo llegó a la calificación de 15,8 en promedio nacional e incluso superó el 18% en cuanto a los hogares en Seúl.

Ahora el drama descansa en el décimo lugar de los 10 mejores ratings para una serie coreana de cable. En el TOP está “The world of the married” con 28%, en segundo puesto figura “Sky castle” y en tercer puesto la famosa “Crash landing on you”.

Los 10 kdramas de televisión de cable más vistos en la historia. Foto: Twitter/@daheeverse

Una vez en el top 10, “Extraordinary Attorney Woo” puede subir aún más hasta el estreno de su episodio 16.

Vale la pena resaltar el éxito de este proyecto por diversos factores: una historia que genera empatía, la interpretación cuidadosa y precisa de Park Eun Bin, entre otros. La calificación del programa fue subiendo poco a poco, gracias al ‘boca a boca’ en recomendaciones del público.

Episodio 1: 0,948 %

Episodio 2: 1,805 %

Episodio 3: 1,805 %

Episodio 4: 5,190 %

Episodio 5: 9,138 %

Episodio 6: 9,569 %

Episodio 7: 11,690 %

Episodio 8: 13,093 %

Episodio 9: 15,780 %

Kang Tae Oh y Park Eun Bin en "Woo, una abogada extraordinaria". Foto: ENA

Actores de “Woo, una abogada extraordinaria”

Park Eun Bin es Woo Young Woo

Kang Tae Oh es Lee Joon Ho

Kang Ki Young es Jung Myung Seok

Jun Bae Su es Woo Gwang Ho

Baek Ji Won es Han Sun Young

Jin Kyung es Tae Soo Mi

Joo Hyun Young es Dong Geu Ra Mi

Ha Yoon Kyung es Choi Soo Yeon

Joo Jong Hyuk es Kwon Min Woo

Im Sung Jae es Kim Min Sik.