El final de “Yumi’s cells 2″ planteaba varias preguntas: ¿con quién se quedaría Yumi?, ¿elegiría a Babi o regresaría con Woong? En el webtoon original, la protagonista conoce a otro hombre importante en su vida, un personaje que todavía no había sido mostrado en la serie a pesar de estar a punto de terminar.

Qué pasó en el episodio 13 y 14 de “Yumi’s cells 2″. A continuación te mostramos un breve resumen sobre la despedida al rol interpretado por Kim Go Eun, flamante ganadora de los Blue Dragon Series Awards.

Resumen de “Yumi’s cells ep. 13 y 14”

Yumi aceptó la propuesta de matrimonio de Babi y fueron a conocer al papá de este. Woong se enteró del compromiso y se reunió con ella para desearle que sea feliz.

Luego, la joven escritora se enferma y Babi cuida de ella. Ese día, Yumi ve que Da Eun llama a su novio y después terminan la relación.

"Yumi's cells 2": escena en el episodio 13 del drama. Foto: TVING

Se explica más adelante que la ruptura fue porque Yumi se dio cuenta de que no amaba a Babi. La llamada no le generó alguna reacción y eso confirmó que sus sentimientos no eran los mismos.

Hay un salto temporal y, en el capítulo 14, Yumi y Babi vuelven a verse. Sin embargo, solo se saludan y él sale de viaje en un avión. En este punto, la carrera de Yumi como escritora avanza positivamente.

En el tramo final, mientras la protagonista disfruta de una cena de negocios, conoce a un hombre al que el público no le ve el rostro. Se trata de Shin Soonrok, quien le deja un mensaje de texto a la mañana siguiente.

"Yumi's cells 2": escena final presenta a Shin Soonrok. Foto: TVING

¿Por qué no se mostró el rostro de Soonrok?

El director musical de “Yumi’s cells”, Kim Tae Seong, explicó que ocultar la identidad de Soonrok era necesario por si en el futuro se confirmaba una temporada 3 de la serie. Así los productores podrían seleccionar a un actor para ese proyecto.

Aunque puede tomar un tiempo porque Kim Go Eun ahora emprende otras grabaciones, no se pierde la esperanza por ver una tercera entrega de “Yumi’s cells”.