Este viernes 22 de julio se termina la temporada 2 de “Yumi’s cells”. Como aún no hay noticias de una posible tercera parte, la mayoría del público cree que la historia de Yumi cerrará definitivamente en el capítulo 14. Uno de los personajes claves en esta etapa fue Babi, rol que tomó Jinyoung de GOT7.

El idol y actor habló con la revista Arena Homme Plus sobre el reto de participar en la adaptación televisiva de un webtoon con miles de fanáticos. ¿Lo afectó la expectativa que podían tener los lectores originales?

“No podía ignorar a los fans de la historia. Sin embargo, si todo el momento estuviera consciente de su visión, no creo que hubiese sido capaz de hacer mi trabajo correctamente”, comentó Jinyoung.

El actor también opinó sobre la poca aparición de las células de Babi, lo que implica que el público no conocía su mente o emociones tanto como las de Woong en la primera temporada. “Babi es una persona que no debía revelar mucho de su interior. Creo que fue una buena decisión del director no mostrarlo tanto”, comentó.

Las células de Babi aparecen en contadas ocasiones en "Yumi's cells 2". Foto: TVING

Durante la segunda temporada de “Yumi’s cells”, las atenciones de Babi hacia Yumi se ganaron el corazón del espectador. No obstante, hubo un momento decisivo que decepcionó a la protagonista y a la audiencia frente a la pantalla.

Cuando se le consultó por la parte de la historia de Babi que él no podría entender o identificarse, Jinyoung eligió “la escena en la que hay un terremoto en la villa de células de Babi porque empieza a tener sentimientos por la nueva practicante Da Eun”.

Al igual que el público, el actor cree que lo correcto hubiese sido admitir ello ante su novia Yumi, pero Babi lo escondió.

“Babi es esa clase de persona: ‘Si no se lo digo, no se enterará, es algo que ya pasará‘. Lo que hizo está mal, pero también es solo él siendo tonto. Pero no lo estoy defendiendo”, aclaró el artista. “Puede parecer un hombre maduro, pero creo que en realidad es lo opuesto”, agregó.