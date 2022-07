Triunfa “Yumi’s Cells”: Kim Go Eun es la mejor actriz de los Blue Dragon Series Awards

Kim Go Eun es la flamante ganadora como mejor actriz de kdramas en la primera edición de los Blue Dragon Series Awards. La figura de 31 años se llevó el premio en su categoría gracias a su trabajo en “Yumi’s cells”, serie cuya segunda temporada finaliza este viernes.

“Yumi’s cells” representaba un desafío para la producción, pues combina el live-action con la animación de las células (emociones) de los protagonistas. Además del reto técnico, los actores lidiaron con las expectativas impuestas a la adaptación del webtoon juvenil más popular del momento.

Felizmente, la serie conquistó tanto a fans del webtoon como a quienes conocían la historia por primera vez; y la interpretación de Kim Go Eun fue calificada de convincente y emotiva.

Kim Go Eun en la alfombra roja de Blue Dragon Awards. Foto: Sports Chosun

Con un hermoso vestido celeste, la actriz conocida por “Goblin”, “Cheese in the trap” y “The king: Etertal monarch” subió al estrado para recoger el trofeo mientras era ovacionada por sus colegas.

“No tenía pensado ganar, así que no preparé un discurso”, indicó Kim. “Hace 10 años gané el premio rookie en los Blue Dragon Awards (cine). Ha pasado una década desde que debuté, así que creo que la ocasión es muy significativa”.

“Mi discurso esa vez mencionó que habría frustraciones y momentos difíciles en la vida. Y sí, he pasado mucho de ello, pero mi deseo de actuar es el mismo de ese entonces y creo que seguirá así en el futuro”, expresó la intérprete de Yumi.

La actriz competía en la misma categoría con Kim Hye Soo (“Tribunal de menores”), Han Hyo Joo (“Happiness”), Kim Sung Ryung (“Political Fever”) y Oh Yeon Seo (“Mad for each other”).

“Quiero agradecer al director y al escritor que me eligió como Yumi. También doy gracias sinceras a Ahn Bo Hyun, Park Jinyoung y todos los actores y personal de producción”, añadió Kim Go Eun.

La actriz se despidió indicando que falta aún unos episodios pendientes y pidió al público que se queden con Yumi hasta el final.

Kim Go Eun en póster de "Yumi's cells 2". Foto: TIVING

Este 2022 fue el primer año que se realizan los Blue Dragon Series Awards que se concentran en producciones originales de servicios de streaming. Así como Kim Go Eun, Lee Jung Jae fue reconocido como mejor actor.

Yumi’s Cells y Squid Game también estaban nominados a mejor kdrama, pero la victoria fue concedida a la serie “D.P: el cazadesertores”.