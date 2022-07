Los premios Blue Dragon tienen larga reputación en el rubro del cine coreano. Esta vez, acorde a las tendencias, la marca se expande como los “Blue Dragon Series Awards” una ceremonia dedicada a los dramas y programas producidos en servicios de streaming. Doramas de Netflix, Wavve, TVING, Kakao TV y más plataformas serán premiadas este martes 19 de julio.

La lista de nominados incluye a famosos como Jung Hae In, Im Siwan y Lee Je Hoon, mientras que la relación de nominadas a mejor actriz reconoce a Kim Go Eun (”Yumi’s cells”), “Kim Hye Soo” (”Tribunal de menores”), Han Hyo Joo (“Happiness”), Kim Sung Ryung (“Political Fever”) y Oh Yeon Seo de (“Mad for each other”).

Asimismo, la ceremonia de los Blue Dragon Series Awards 2022 será presencial y se ha organizado una alfombra roja para que los invitados luzcan sus atuendos de gala al ingresar a la premiación.

Horarios de la alfombra roja de los Blue Dragon Series Awards

Ver la red carpet en Perú, Colombia, Ecuador y México (CDMX): 4.00 a. m. del 19 de julio

4.00 a. m. del 19 de julio Ver la red carpet en Costa Rica, El Salvador y Guatemala: 3.00 a. m. del 19 de julio

3.00 a. m. del 19 de julio Ver la red carpet en Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Cuba: 5.00 a. m. del 19 de julio

5.00 a. m. del 19 de julio Ver la red carpet en Argentina, Brasil y Uruguay: 6.00 a. m. del 19 de julio

6.00 a. m. del 19 de julio Ver la red carpet en España: 10.00 a. m. del 19 de julio

Blue Dragon Series Awards 2022: nominados finales a mejor actor. Foto: Sports Chosun

Blue Dragon Series Awards: ¿a qué hora inicia la ceremonia?

La ceremonia principal, que se realizará en el lujoso hotel Paradise City de Incheon, comenzará a las 7 p. m. en horario coreano.

¿Dónde ver la transmisión en vivo?

Los Blue Dragon Series Awards serán transmitidos en línea a través de dos plataformas: YouTube y Naver Now.

En YouTube, puedes ingresar al canal de U+TV (LINK)