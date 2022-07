“Yumi’s cells 2”: Kim Go Eun regresa como cantante con cálido OST para el drama

La actriz Kim Go Eun también cautiva al público con su voz. Conoce su faceta como cantante y mira el MV de “Dark hearts will pass away tonight”, su tema para “Yumi’s cells 2”.

"Dark hearts will pass away tonight" es el primer OST interpretado por Kim Go Eun en solitario. Foto: composición LR/TVING