“Extraordinary attorney Woo”: Kang Tae Oh confiesa ser como Junho cuando está enamorado

El actor Kang Tae Oh disfruta una ola de popularidad tras el estreno de “Extraordinary attorney Woo”, kdrama que ya es un éxito en Corea del Sur. La serie coreana cuenta la historia de una abogada con trastorno del espectro autista y cómo esta desarrolla su carrera en una firma legal.

Woo Young Woo, la protagonista, es interpretada por Park Eun Bin, y otro personaje importante en la historia es Lee Junho. Él es un empleado en el bufete Hanbada que comienza a trabajar en equipo con Woo.

El carácter amable de Junho lo convirtió en un personaje querido para el público. Como la serie ya tiene seis episodios emitidos en Corea, los televidentes desean que pronto descubra sus sentimientos hacia la talentosa defensora legal.

Kang Tae Oh en "Extraordinary attorney Woo". Foto: ENA

También hay interés en Kang Tae Oh, actor de 28 años que lleva activo en la industria desde 2013. La revista Singles Korea le hizo una entrevista para conocer qué opina de su personaje y si hay parecido entre ellos.

“Traté de hablar con un tono suave y no poner mucha energía en su voz. Me gustaría ser como él, porque Junho es un chico muy dulce, noble y sensible. Yo soy alguien muy simple y no tengo tanta sensibilidad. El director me dio varios tips”, expresó sobre su forma de abordar el rol asignado.

Sin embargo, hay una característica singular que comparte con su personaje.

“Lo que tengo en común con Junho es que ambos somos como girasoles... porque cuando estamos enamorados de alguien, solo miramos a esa persona”, admitió el actor con timidez.

Por otro lado, el galán de la serie comentó que no le gustaría ponerse en los zapatos de su personaje, ya que su trabajo es muy exigente.

“Sería difícil vivir como Lee Junho porque es alguien muy ocupado. Si trabajara en el equipo de temas legales y litigación, mis días serían muy duros. Solo quiero vivir como Kang Tae Oh”, expresó el joven.