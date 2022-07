El contagio de Mile por COVID-19 se suma a los desafortunados sucesos que acompañan al final de “KinnPorsche”. El 5 de julio, tras el respectivo aislamiento de Jeff Satur y el anuncio del hiatus de Build, Be on Cloud informó que el actor de Kinn ha dado positivo al coronavirus.

Según detalla la empresa, el famoso tailandés de 30 años fue detectado con el virus en una fase temprana de la infección. Él, actualmente, se encuentra aislado en casa, siguiendo las respectivas medidas sanitarias del caso.

Comunicado de la empresa sobre el contagio de Mile. Foto: Be on Cloud

¿Qué pasará con Mile y el evento en vivo por el final?

Como actor principal del hit de los BL, Mile Phakphum tenía en su agenda el evento de reacción en vivo por el estreno del capítulo final de “El amor del gánster por mí”.

Programada para el 9 de julio (THA), poco antes de que inicie el tour mundial del drama, la actividad también contará con la presencia de fans.

Aunque BoC no entró en detalles sobre su asistencia, fans suponen que no acudirá debido al tema de salud. Ante ello, vienen solicitando a la empresa que la actividad sea pospuesta hasta que el actor se recupere, para que él pueda participar junto a su coestrella Apo y los otros miembros del elenco.

Comentarios de los fans tras el contagio de Mile. Foto: captura Twitter/@beoncloud_th

“¿Podrías posponer el episodio final y la reacción en vivo? Los actores principales podrían estar ausentes debido al COVID-19. ¡Pero queremos verlos! ¡Especialmente a P’Mile! ¡Espero que BoC pueda considerarlo!”, señala una fan en los comentarios del post de la firma en Twitter.

“¿Puedes reprogramar el capítulo 14 y este evento del sábado? Definitivamente, podemos esperar a que asista todo el equipo. Gracias”, señala otra usuaria que es secundada por sus cofans.

Otro admirador sustenta en su solicitud que las parejas principales estarían sin sus coestrellas si no se llega a remover la fecha. Al respecto, mencionamos que Jeff Satur y Build (respectivos pares de Barcode y Bible) tampoco acudirán a la transmisión en vivo.

Solicitud de los fans tras el contagio de Mile de KinnPorsche por COVID-19. Foto: captura Twitter/@beoncloud_th

Cabe precisar que Be on Cloud no se ha pronunciado al momento. Mientras tanto, el evento sigue en pie y programado para las 10.30 p. m. del sábado 9 de julio en hora de Tailandia.