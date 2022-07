Choi Si Hoon debutará en los BL y lo hará en el próximo proyecto de Watcha, creadores del hit global coreano de los boys love “Semantic error”. Tras su éxito como concursante del popular reality de citas de Netflix, “Cielo para dos”, el actor ha sido confirmado en el elenco de “The new employee”.

“El nuevo empleado”, por su título en español, será un k-drama que adaptará el mahwa homónimo de temática homosexual que ha conquistado a los lectores. ¿Qué se sabe de la serie y del personaje que interpretará el participante de “Single’s inferno?

“The new employee”: ¿de qué trata?

Una producción sobre oficinistas. En “The new employee”, Seunghyun ha prometido no volver a amar a alguien de su misma profesión después de superar un terrible enamoramiento no correspondido. Sin embargo, sus convicciones serán sacudidas cuando conozca a un hombre de aspecto duro pero de corazón cariñoso llamado Jongchan, quien resulta ser su jefe en la empresa a la que se acaba de sumar como pasante.

Manhwa BL "The new employee" será adaptado en versión k-drama por Watcha. Foto: Naver

Los protagonistas de “The new employee”

Watcha continúa apostando por el BL, género que ha ganado fuerza en los últimos años y que actualmente ha encontrado un mercado prometedor en Corea del Sur. Ahora, la casa creativa de “Semantic error” estará a cargo de esta nueva serie boys love que tendrá como protagonistas a Kwon Hyuk y Moon Jiyoung en los respectivos roles de Jongchan y Seunghyun .

Personajes del manhwa BL y actores que los interpretarán en la serie "The new employee". Foto: composición MOFUN/Watcha

¿Cuál es el personaje de Choi Si Hoon en “The new employee”?

El popular concursante del reality coreano de citas de Netflix Choi Si Hoon dará vida a Yooseong, excrush y personaje con un papel importante en la vida de Seunghyun.