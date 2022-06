¡”Estamos muertos” regresa!: Netflix confirma segunda temporada de la serie coreana

La serie de zombies “Estamos muertos” continúa en una segunda parte. Netflix hizo el anuncio oficial este lunes 6 de junio durante el “Geeked Week”. La compañía de streaming compartió un mensaje de los cuatro actores coreanos que regresan a “All of us are dead”.

En efecto. No solo Park Solomon, Cho Yi Hyun y Park Ji Hoo estarían de vuelta como los estudiantes sobrevivientes del instituto Hyosan. El actor Yoon Chan Young que interpreta a Lee Cheong San también saludó al público en el anuncio de Netflix. Para muchos, es una pista de que su personaje habría sobrevivido y continuará en la segunda temporada de Estamos Muertos.

Al estilo de “grabación casera”, los protagonistas alternaron palabras para agradecer la preferencia del público que convirtió a Estamos muertos en un boom de Netflix.

“Hola a todos, ha pasado un tiempo. Gracias a todos los fans de Netflix a nivel mundial por apoyar la primera temporada”, saludó Lee Cheong San.

“Nosotros hemos estado bien ¿han oído la noticia?”, intervino Park Ji Hoo, quien usó uniforme a juego con su compañero.

Park Solomon transmitió la confirmación de la temporada 2 y Cho Ji Hyun hizo una alusión al personaje ‘mediozombie’ de la parte 1 de Estamos muertos. “Mis amigos me estan esperando, así que debo irme ahora”, comentó al finalizar el video.