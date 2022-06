Lee Seung Gi cumplió 18 años de carrera artística este domingo 5 de junio. Además de agradecer el apoyo de sus seguidores, el actor habló por primera vez sobre los rumores de supuesta ruptura con su novia Lee Da In, también actriz de k-dramas.

El romance entre Lee Seung Gi y Lee Da In se había hecho público el 24 de mayo tras la publicación de fotografías en Dispatch. Representantes de ambas celebridades confirmaron que compartían buenos sentimientos y que se estaban conociendo.

No obstante, el romance fue duramente cuestionado por un sector de fans de la estrella de “Vagabond”. La pareja se mantuvo en absoluto silencio por varios meses, reacción que algunos interpretaron como un alejamiento.

Lee Seung Gi y Lee Da In. Foto: Star News

En la carta que publicó en su fancafé oficial, Lee Seung Gi pidió disculpas por su falta de comunicación con los fans y explicó que ha pensado mucho en las palabras que usaría para hablar del tema.

“En primer lugar, temía que mis pensamientos no fuesen claramente transmitidos debido a mis palabras emocionales, pues si eso pasaba, solo habría más malos entendidos y cicatrices”, apuntó el actor.

Lee Seung Gi continuó: “En segundo lugar, me preocupaba que estas historias pudiesen transformarse en rumores y que otras personas fuesen lastimadas. Espero que comprendan por qué no respondí a los comentarios que pedían explicaciones”.

El actor y personaje de variety reiteró que su situación sentimental no había cambiado desde la última comunicación oficial que tuvo tras las fotos de Dispatch.

“Después de la publicación sobre las citas no comenté nada adicional porque no hay cambios en mi posición o en mi vida personal. Y no creí necesario dar respuesta”, añadió.

Al finalizar su carta, Lee Seung Gi se disculpó con los fans que podrían haber estado decepcionados por la situación. “Espero que puedan perdonar mis defectos y comprender amablemente”, culminó.

Lee Da In y Lee Seung Gi fotografiados por Dispatch sin mascarilla. Foto: Dispatch

¿Por qué se opusieron a la relación de Lee Seung Gi y Lee Da In?

Lee Seung Gi es una de las figuras de televisión más queridas de Corea del Sur. Aunque su carrera original es la de cantante, logró hacerse un nombre propio como actor y ha sido premiado varias veces por su talento. Además, se convirtió en un personaje de programas de variedades exitoso.

No obstante, el pasado familiar de la actriz Lee Da In fue criticado por una de las fanbases principales Lee Seung Gi. En contraste, otro grupo de seguidores coreanos manifestó su respeto a la relación del actor.

Fans contrataron bus de protesta pacífica frente a la casa de Lee Seung Gi (2021). Foto: composición LR / Osen / Topstarnews

La raiz del conflicto está en los familiares de Lee Da In (actriz de “Hwarang” y “Alice”). Su padre biológico era un actor famoso de los años 90; sin embargo, cayó en desgracia tras divorciarse y despilfarrar su riqueza. En el 2015, el hombre estuvo en prisión por cinco meses por causar una pelea en un bar y por una disputa con un taxista.

Por otro lado, la actriz Kyeon Mi Ri (madre biológica de Lee Da In) y su esposo Lee Hong Heon fueron acusados de fraude financiero entre el 2009, 2012 y 2016. Aunque en el último proceso se declaró inocente al ejecutivo, el público no ve con buenos ojos la fortuna familiar.