¿Qué nuevos k-dramas traerá junio del 2022? ¿Cuándo son los lanzamientos de estas series coreanas y dónde poder verlas? Si eres fan del Hallyu, quédate en esta nota porque te contaremos cuáles son las producciones de estreno que el entretenimiento de Corea del Sur tiene para ti en el sexto mes del año.

“Eve” / “Eve’s scandal”

La nueva temporada arranca con el estreno de “Eve”, serie que significa el regreso de Seo Ye Ji después de “It’s okay not to be okay” y su controversia por cuestiones personales. En este drama de intriga, la actriz interpreta a una vengativa mujer que se involucra en un escándalo de divorcio multimillonario que remece a Corea del Sur.

Fecha de estreno de “Eve”: 1 de junio

Canal: tvN, Viki Rakuten y Viu

Tráiler:

“Why her?”

Debido a un accidente, una abogada prodigio de frío corazón será despedida del bufete A1 donde trabajaba y se convierte en profesora asociada en la Facultad de Derecho. Ahí, conocerá a un estudiante de gran empatía que se enamora de ella y hará de todo por protegerla, aún cuando sea involucrada en un caso de asesinato.

Seo Hyun Jin lidera el elenco femenino de este melodrama de romance de SBS. Después de interpretar con éxito a un escolar de secundaria en “El sonido de la magia” de Netflix, Hwang In Yeop se pone en la piel del estudiante de Derecho Gong Chan.

Fecha de estreno de “Why her?”: 3 de junio

Canal: SBS, Viki y ViuTV

Tráiler:

“Link”

Una década después de haber compartido pantalla como actores infantiles, las estrellas juveniles Yeo Jin Goo y Moon Ga Young se reúnen en un k-drama por primera vez. En “Link”, una serie de melodrama, suspenso y romance, el actor interpreta a un chef que perdió a su hermana gemela hace muchos años.

Después de mudarse a un nuevo vecindario y establecer un restaurante, este hombre comenzará a experimentar las emociones de una misteriosa mujer de pésima suerte en el dinero y el amor que podría estar involucrada en un caso de asesinato.

Fecha de estreno de “Link”: 6 de junio

Canal: tvN

Tráiler:

“Yumi’s cells” 2 | Las células de Yumi, segunda temporada

Después del fracaso de su relación con Woong, Yumi cierra de nuevo las puertas de su corazón. En ese momento de su vida, alguien que ya había entrado a su camino desde hace un tiempo intentará conquistarla. ¿Podrá Yoo Babi ganarse el amor de la protagonista?

Basada en el webtoon del mismo nombre, “Yumi’s cells” es un drama de tvN que mezcla imágenes reales con animación digital. Esta última para dar vida en pantallas a las carismáticas células de los personajes principales.

Kim Go Eun lidera el elenco del k-drama en el papel de Yumi. En esta segunda temporada, lo acompaña como estelar masculino Jinyoung de GOT7, quien interpreta al galán Yoo Babi.

Fecha de estreno de ““Yumi’s cells” 2”: 10 de junio

Canal: tvN, TVING, Viki

Tráiler:

“La casa de papel: Corea” | “Money heist”

La esperada versión coreana de la “Casa de papel” llega en junio con un escenario en el que Corea del Sur y Corea del Norte establecen una alianza. En este contexto, la banda de atracadores liderada por Profesor, personaje a cargo de Joo Ji Tae, se apodera de la Casa de la Moneda de la nueva nación unificada.