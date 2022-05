Los fans de los k-dramas celebran. El 27 de mayo, la prensa coreana dio a conocer que Lee Yoo Mi de “El juego del calamar” y “Estamos muertos” será la actriz protagonista de la secuela de “Strong Woman Do Bong Soon”, titulada “Strong Woman Kang Nam Soon”. Entérate aquí de qué tratará el k-drama y quiénes más forman parte del elenco.

¿De qué tratará “Strong Woman Kang Nam Soon”?

La secuela titulada “Strong Woman Kang Nam Soon” abarcará la historia de la prima de Do Bong Soon, Kang Nam Soon (Lee Yoo Mi). La joven que cuenta con una fuerza extraordinaria viajará desde Mongolia a Gangnam en Corea del Sur con la finalidad de encontrar a sus verdaderos padres.

Lee Yoo Mi. Foto: Naver

La primera temporada de “Strong Woman Do Bong Soon” mostró la vida de Do Bong Soon, una joven con fuerza sobrehumana protagonizada por Park Bo Young. En el transcurso de los capítulos, ella se enamora y persigue su sueño de convertirse en diseñadora de juegos.

Park Bo Young protagonizó "Strong Woman Do Bong Soo" junto a Park Hyung Sik. Foto: JTBC

“Strong Woman Kang Nam Soon”: reparto

Lee Yoo Mi como Kang Nam Soon: una joven con mucha fuerza que llega a Gangnam

Ong Seong Woo como Kang Hee Sik: investigador de drogas en Gangnam

Byun Woo Seok como el villano Ryu Si Oh

Kim Jung Eun como Hwang Geum Joo: madre de Kang Nam Soon

Kim Hae Sook como Gil Joong Gan: abuela de Kang Nam Soon

Lee Yoo Mi, Ong Seong Wu y Byun Woo Seok como parte del elenco de "Strong Woman Kang Nam Soon". Foto: vía Soompi

¿Cuándo se estrenará “Strong Woman Kang Nam Soon”?

Según el medio coreano Newsen, las grabaciones del k-drama iniciarán en verano (finales de junio en Corea del Sur), por lo que “Strong Woman Kang Nam Soon” tendría planeado su estreno para la primera mitad del próximo año .

“Strong Woman Kang Nam Soon” continúa los sucesos de “Strong Woman Do Bong Soon”, k-drama estrenado en el 2017 y que fue protagonizado por Park Bo Young y Park Hyun Sik.