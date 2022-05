Luto en el mundo de los k-dramas. El veterano actor coreano Lee Eol falleció en la mañana del 26 de mayo a los 58 años. El deceso del intérprete se debió al cáncer de esófago que le fue detectado en 2021 una vez terminada la filmación de la serie “Voice 4″.

Lee Eol es un rostro conocido para los televidentes de k-dramas, pues apareció recientemente en “It’s okay to not be okay” junto con los protagonistas Seo Ye Ji y Kim Soo Hyun.

Según informó el medio Chosun, Lee Eol completó el rodaje de “Voice 4″ y la película “The police man lineage” antes de descubrir la enfermedad y comenzar su tratamiento contra ella. Ambos títulos se han convertido en los últimos proyectos de su legado.

La prensa coreana informó que el funeral se realizará el 28 de mayo y el mortuario del actor se ha preparado en el Centro Médico de Seúl. En este espacio, conocidos y colegas de Lee Eol presentarán sus condolencias a la familia.

Ofrendas florales en memoria de Lee Eol. Foto: Newsis

Quién es Lee Eol y en qué k-dramas actuó

Lee Eol inició su carrera en el cine en 1996 con “Festival”, y posteriormente apareció en importantes proyectos de la pantalla chica a partir del 2018.

Después de sumar el drama “Live”, “Watcher” y “Justice” a su portafolio, Lee Eol ganó fama al interpretar al entrenador Yoon Seong Bok en “Hot stove league” (2020).

También se presentó como un personaje clave en la trama de “It’s okay to not be okay”. Lee Eol dio vida a Ko Dae Hwan, padre de Ko Moon Young (Seo Ye Ji).

Lee Eol y Kim Soo Hyun en It's okay to not be okay. Foto: tvN

En el 2021 apareció en un episodio de la serie de Netflix “Move to heaven” como el dueño de una sastrería, y en “Voice 4″ se convirtió en el detective Yang Bok Man.

Song Seung Heon se despide de Lee Eol

A través de Instagram, el actor Son Sung Heon (Otoño en mi corazón) quien es protagonista de Voice 4, envió un mensaje de despedida a su senior en la industria.

“Lee Eol sunbaenim, ahora descansas en un lugar donde no hay dolor”, escribió en la leyenda del post. En la imagen se muestra a Song Seung Heon junto con Lee Eol y la actriz Lee Ha Na en el set del drama de acción.