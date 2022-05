La temática BL va ganando terreno en el rubro de las series asiáticas. Después de convertirse en el género rey de los lakorns o thai-dramas, Japón y Corea del Sur van apostando cada vez por este tipo de dramas, con títulos que tuvieron reacciones favorables del público a nivel internacional, como “Un hombre que desafía al mundo del BL” y “Light on me”, respectivamente.

Si te interesa el género boys love, pero no sabes dónde encontrar estas producciones, aquí listamos páginas web legales donde podrás verlos completamente gratis y con subtítulos en español.

Asimismo, encontrarás recomendaciones de series asiáticas BL de visionado obligatorio para todo fan que quiera iniciar en este género.

GMMTV en YouTube

El aliado principal para seguidores de las producciones BL tailandesas es el canal oficial de GMMTV en YouTube, ya que dicha cadena posee un amplio catálogo de títulos boys love consagrados en el top de los conocedores en la materia. Entre las producciones figuran “2gether: The series” y su continuación “Still 2gether”, “Bad buddy series”, “Not me”, “A tale of thousand stars”, “Theory of love”, “Fish upon the sky” y, por supuesto, la legendaria “Sotus”.

iQIYI

Este sitio chino va diversificando su oferta al agregar contenido de otros países asiáticos. Aunque principalmente es usado vía aplicativo y requiere membresía para acceder a parte de su catálogo, iQIYI también tiene página web y permite la suscripción gratuita.

Aquí encontrarás con subtítulos en español al hit de los boys love tailandeses que actualmente da la hora a nivel internacional: “KinnPorsche”; sin embargo, debes ser usuario VIP para ver este thai-drama. Por otro lado, podrás ver gratis la mayoría de los capítulos de “Blueming” y “Vengo por tu alma”. Este último también se encuentra en el canal de Studio Wabi Sabi en YouTube.

Viki Rakuten

Viki Rakuten es otro portal de amplia acogida entre los fans de dramas a nivel general por su catálogo, el cual incluye no solo títulos asiáticos, sino también algunas producciones de América y Europa relacionadas a Asia. En cuanto a la oferta de BL, en este sitio asciende a 75 títulos sumando los de Japón, Corea del Sur, Tailandia, Taiwán y unos cuantos trabajos de China.

Cabe aclarar respecto a los c-dramas que el contenido LGBTQ+ es censurado localmente para la transmisión en cines y televisión, por lo que la temática boys love es plasmada como bromance en su mayoría.

Sobre qué BL comenzar a ver en Viki Rakuten, mencionamos a las dos temporadas de “TharnType”, “Don’t say no”, “Why r u?”, “Erro semántico”, “Un hombre que desafía al mundo del BL”, “Color rush”, “Mr. Heart”, “Light on me” y “You make me dance”.

Viki incluye en su catálogo a dramas BL de Japón, Corea del Sur, Tailandia, Taiwán y China. Foto: captura Viki

WeTV o Tencent y Youku en YouTube

No pueden faltar en esta lista Tencent (WeTV en su versión internacional) y Youku. Ambos sitios cuenta con website, aplicativo para dispositivos móviles y canales oficiales en YouTube, por lo que no se te hará difícil acceder a ellos.

Sin embargo, la oferta de series BL es prácticamente inexistente debido a la ya citada censura en China al contenido LGBTQ+. Lo que sí podrás encontrar aquí son c-dramas de bromance que, dicho sea de paso, se convirtieron en verdaderos hits del género: “The untamed” y “Word of honor”, respectivamente.