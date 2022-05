La serie coreana “Tomorrow” enfrentó un boicot a sus reseñas en Google luego de que se acusara a la producción de usar maliciosamente datos de Kim Taehyung y Jungkook, ambos integrantes de BTS. Un día después de la controversia, las calificaciones de la serie ascienden, pues ha sido apoyada por fans de kdramas.

El 17 de mayo, el panel que muestra la opinión sobre “Tomorrow” de Netflix y MBC alcanza un 41% de aprobación. En la víspera, la cifra había caído a menos del 20%. Antes de la controversia, estaba por encima del 80% de preferencias en el buscador.

Reseñas a favor de "Tomorrow" vuelven a subir. Foto: captura Google

¿De qué trata el kdrama Tomorrow?

La serie transmitida por MBC en Corea y por Netflix en streaming es una adaptación del webtoon “Tomorrow”. Muestra casos de un equipo sobrenatural de parcas (ángeles del más allá) cuyo trabajo es evitar que las personas se suiciden. El k-drama tiene una advertencia al inicio y final de cada capítulo indicando que no es apropiada para quienes son afectados por este tema.

En sus episodios ha tocado varias problemáticas sociales, como el bullying, injusticia, depresión, acoso sexual, misoginia, entre otros.

Actores y personajes del drama Tomorrow

Kim Hee Sun es Goo Ryeon, emisaria líder del equipo de ‘prevención de riesgos’ que aparenta frialdad de caracter pero está sinceramente comprometida a su tarea.

Yoon Ji On es Lim Rung Gu. Él también es parte del equipo sobrenatural pero trabaja sus horas exactas y teme romper las reglas.

Rowoon (SF9) es Choi Joon Woong, un mortal que trató de detener a un hombre que quería saltar de un puente. Por accidente, cayó al río Han y quedó en coma. Los emisarios le ofrecen quedarse a trabajar para el más allá por seis meses hasta que recupere la conciencia, caso contrario tendrá que esperar dos años.

Lee Soo Hyuk es Park Joong Gil, líder de otro equipo de parcas que se encarga de llevarse las almas sin ninguna compasión.

Elenco principal de "Tomorrow" en conferencia de prensa de la serie. Foto: MBC

Rating de “Tomorrow” en Corea del Sur

Al 17 de mayo, “Tomorrow” ha emitido 14 episodios y su gran final será el sábado 21 . Según los datos de Nielsen Corea, la serie comenzó con 7.6% de teleaudiencia, pero semana a semana fue disminuyendo hasta mantenerse en un promedio de 2.5% a nivel nacional.

A pesar de que el público coreano le dio la espalda, la serie comenzó a ganar espectadores internacionales gracias a Netflix. El 15 de mayo, la plataforma FlixPatrol marcó que el drama “Tomorrow” había logrado ingresar al TOP10 de series más populares del día a nivel global.

Drama "Tomorrow" aparece en el puesto 10 de las más vistas en Netflix. Foto: Flix Patrol

