“The sound of magic” de Netflix: dónde leer el webtoon original del drama coreano

A finales de abril, la página de Netflix informó que “The sound of magic” se iba a estrenar pronto a nivel global a partir del 6 de mayo. Esta emocionante historia tiene fantasía con la historia de Yooh Ah Yi y Lee Eul. Protagonizada por Ji Chang Wook y Choi Sung Eun, la nueva producción surcoreana robará los corazones de los fans de la magia.

Ante el reciente éxito del k-drama “A business proposal”, la plataforma streaming de Netflix sigue realizando adaptaciones de historias sacadas de cómics, manhwas o webtoons, los cuales se han convertido en una lectura popular.

¿De qué trata “The sound of magic” de Netflix?

Yooh Ah Yi es una estudiante que viene de una familia de bajos recursos económicos. Por lo tanto, ella tiene que olvidar sus sueños de niña para dejar la pobreza y ayudar a la única familiar que le queda, su hermana menor. En la misma escuela llega Na II Deung, quien intentará competir con ella para obtener la mejor nota de la clase. Sin embargo, ellos no contaban que se enamorarían uno del otro.

Ji Chang Wook, en su rol del excéntrico mago Lee Eul, consolará a Choi Sung Eun en "El sonido de la magia". Foto: Netflix

Mientras tanto, Yooh Ah Yi se encuentra a un mago llamado Lee Eul en un parque de diversiones abandonado. En el curso de la trama, este personaje le enseñará a volver a creer en la magia, ya que, de niña, ella quería ser una maga, pero lo dejó de lado.

Webtoon “The sound of magic”

El título original del k-drama “The sound of magic” es el webtoon Annarasumanara, escrito por Ilkwon Ha, conocido por “Taste of Illness” o “God of Bath”. El primer capítulo se estrenó el 28 de junio del 2010 y se publicó hasta el 7 de enero del 2011 en la aplicación de WEBTOON en coreano, siendo en total 27 episodios. Posteriormente, se lanzó en inglés y, recientemente, en español.

“The sound of magic” en WEBTOON (ver. en inglés): AQUÍ.

“The sound of magic” en WEBTOON (ver. en español): AQUÍ.

"The sound of magic" se encuentra en coreano, inglés y español en WEBTOON. Foto: captura WEBTOON.

Actualmente, los capítulos se están publicando de manera semanal. Para acceder a más capítulos, es necesario pagar.

¿Cómo leer “The sound of magic” en español y gratis?

A pesar que los capítulos de “The sound of magic” se están subiendo en español en la página de WEBTOON, la última vez que se estrenó un episodio nuevo fue el 14 de julio del 2021 y se encuentra incompleto. Sin embargo, la página gratuita de Lectortmo cuenta con Annarasumanara completa.

“The sound of magic” en Lectortmo (ver. en español): AQUÍ.