“El juego del calamar” de Netflix levantó el Daesang (premio mayor) de los 58 Baeksang Arts Awards, ceremonia que homenajea a las mejores producciones coreanas para televisión y cine en el año. La gala se realizó el viernes 6 de mayo con la presencia de actores y actrices importantes como Kim Tae Ri, Lee Jun Ho, Kim Hye Soo, Lee Jung Jae, Cho Ji Hyun, etc.

Cada año es más difícil elegir a un favorito entre la calidad y diversidad de K-dramas y películas. Los nominados a mejor drama coreano de los Baeksang Awards 2022 fueron “D.P” de Netflix, “Twenty Five, Twenty One” de tvN, “Squid Game” o “El juego del calamar” de Netflix, “The red sleeve” de MBC, “Political fever” de Wavve.

Esta vez, el trofeo fue a manos de la serie protagonizada por Jung Hae In, conocida por su título en español “El cazadesertores”, que aborda como tema el servicio militar surcoreano y la violencia en los cuarteles.

Equipo de D.P acepta el premio Baeksang Arts Awards a mejor drama coreano. Foto: captura TikTok Live

Por otro lado, los premios de mejor actor y actriz de televisión fueron entregados a Lee Jun Ho por su protagónico en The Red Sleeve y a Kim Tae Ri, por su transformación en la atleta Na Hee Do en Twenty five Twenty one.

Lee Junho en los Baeksang Arts Awards 2022. Foto: vía TikTok Live

Kim Tae Ri en los Baeksang Arts Awards 2022. Foto: vía TikTok Live

Además de “D.P” y “Squid Game”, las series de Netflix “Tribunal de menores” y “Hellbound” también salieron con premios Baeksang en la mano.

Lista de ganadores de los 58th Baeksang Awards