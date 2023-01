La protagonista de la exitosa serie de Netflix “Alice in borderland” será madre. Tao Tsuchiya dio la buena noticia a los fans el primer día del 2023, con una fotografía del amanecer. La actriz de 27 años que saltó a la fama como Usagi anunció también su matrimonio con el cantante japonés Ryota Katayose, con quien protagonizó una película en el 2017. Según expresó a los fans, la pareja estaba en plenos preparativos para su boda cuando Tsuchiya descubrió que estaba embarazada.

“Desde que nos conocimos, en todos estos años, nosotros nos hemos apoyado y ayudado mutuamente con mucho respeto. Nos animábamos el uno al otro a través de nuestros éxitos como artistas individuales”, comunicaron los novios en el anuncio publicado en el Instagram de la actriz.

“Con el consejo de nuestros seniors, habíamos iniciado los preparativos para nuestro matrimonio. A finales del 2022, en medio de esto, descubrimos y fuimos bendecidos con una nueva vida que llegaba a nosotros”, precisó la carta que firmaron Tao Tsuchiya y Ryota Katayose.

El mismo post también fue compartido por el novio Ryota Katayose. Foto: Instagram

La pareja se comprometió a trabajar juntos “con mucho amor y devoción para nutrir el milagro” que llegó a sus vidas. Además, deseó “que este sea el amanecer de una nueva era”.

Tsuchiya (27) y Katayose (28) se conocieron hace cinco años, cuando actuaron juntos en el film “Mi hermano me ama demasiado” (“Ani ni Aisaresugite Komattemasu” del 2017).

Tao Tsuchiya & Ryota Katayose. Foto: difusión

La serie japonesa “Alice in borderland” es el proyecto más famoso de Tao Tsuchiya. La actriz que da vida a Usagi Yuzuha fue aclamada por su desempeño físico al filmar ella misma sus desafiantes escenas de acción. La segunda temporada del thriller se estrenó el 22 de diciembre en Netflix.

Por otro lado, el novio de Tao Tsuchiya, Ryota Katayose, es vocalista de la famosa banda japonesa GENERATIONS from Exile Tribe, un septeto conocido por las canciones “Brave it out”, “Love you more”, etc. También es actor y “Unmei Keisatsu” es la serie más reciente en la que trabajó como protagonista.