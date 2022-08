Lee Min Ho ganó premio por “Pachinko”, serie que lo alejó de ser un ‘galán de k-dramas’

Más reconocimientos para “Pachinko”, Lee Min Ho y Youn Yuh Jung. El 11 de agosto, la serie de Apple TV+ se coronó ganadora en tres categorías de los Gold Derby TV Awards 2022 tras superar a “Squid game”, “Succession” y más nominados. Dos de los premios recogidos por el drama fueron para los actores protagonistas, quienes interpretaron a la versión joven de Hansu y a Sunja en su vejez, respectivamente.

Premios de “Pachinko” en los Gold Derby TV Awards 2022

Mejor serie de drama

La adaptación del bet-seller homónimo escrito por Min Jin Lee, autora coreano-estadounidense, ganó una de las categorías más importantes de los Gold Derby TV Awards 2022. Esta es la de mejor serie de drama.

Los otros nominados en esta sección fueron: “Better call Saul”, ”Ozark”, ”Severance”, ”Squid game”, ”Stranger things”, “Succession” y “Yellowjackets”.

Mejor actor de drama

El ‘Rey del Hallyu’ Lee Min Ho dominó esta categoría por su rol de Hansu, con el cual mostró una inédita faceta de villano, la cual no había mostrado a la fecha en el rubro de los k-dramas.

Aquí también compitieron Brian Cox por “Succession”, Bob Odenkirk por “Better Call Saul”, Adam Scott por “Severance”, Jeremy Strong por “Succession” y el compatriota de Min Ho, Lee Jung Jae. Este último fue nominado por su trabajo como Gi Hun en “El juego del calamar”, hit coreano histórico de Netflix.

Lee Min Ho es el villano Hansu en "Pachinko". Foto: Apple TV+

Mejor actriz de drama

La ganadora del Oscar Youn Yuh Jung sumó un nuevo premio a su repertorio. Ella fue reconocida como la mejor actriz de reparto de drama en los Gold Derby TV Awards 2022 por su impecable interpretación de Sunja en su vejez.

También estuvieron nominadas en esta categoría: Julia Garner por “Ozark”, Christina Ricci por “Yellowjackets”, Rhea Seehorn por “Better call Saul”, Sadie Sink por “Stranger Things”, Sarah Snook por “Succession”, Sydney Sweeney por " Euforia” y la también corena Jung Ho Yeon por “Squid game”.

Youn Yuh Jung es la versión mayor de Sunja. Foto: Appe TV+

Lee Min Ho, el artista revelación del año

El ícono de k-dramas también fue reconocido como el artista revelación del año en los premios de Gold Derby. Sin embargo, esta presea no fue considerada dentro de los triunfos de “Pachinko”. Esto se debe a que fue un reconocimiento del artista a nivel general, no por la actuación que realizó en la serie en particular.

¿Qué son los Gold Derby TV Awards?

Los Gold Derby TV Awards son premios que reconocen a la excelencia de la televisión según valoraciones de los usuarios de Gold Derby. Este último es un popular portal web estadounidense que hace predicciones de ceremonias del rubro y publica noticias relacionadas con el mundo del entretenimiento.