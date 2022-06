El 6 de junio, inició la Netflix Geeked Week 2022 y los fans de las series coreanas también pudieron disfrutar de las novedades de la plataforma streaming. Un reciente video transmitido en YouTube sobre “Estamos muertos” llamó la atención de usuarios, pues mostró un saludo del actor de Cheong San. ¿Este podría seguir vivo?

“Estamos muertos 2″: ¿Cheong San vive?

Yoon Chan Young, quien interpreta a Cheong San en “Estamos muertos”, fue el primero en aparecer en un videosaludo para los fans de la serie coreana: “Hola a todos, ha pasado mucho tiempo. Gracias a los fans de Netflix alrededor del mundo por brindar mucho amor a la primera temporada de ‘Estamos muertos’”, exclamó el actor.

"Estamos muertos" regresa: Yoon Chan Young (Cheong San) envió un saludo a los fans previo a la temporada 2. Foto: captura Netflix

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los fans fue, precisamente, la aparición de Yoon Chan Young en el anuncio de la temporada 2, pues al final de la serie Cheong San se sacrifica por sus amigos.

Debido al saludo de Yoon Chan Young, los seguidores de “Estamos muertos” reafirman la teoría de que Cheong San podría seguir vivo y, por ello, el actor fue convocado para el video junto a sus compañeros Park Ji Hoo, Park Solomon y Cho Yi Hyun. Esta fue la reacción de los fans de la también llamada “All of us are dead”.

Reacción de fans tras el saludo de Yoon Chan Young (Cheong San) para la temporada 2 de "Estamos muertos". Foto: captura Twitter

Mira a continuación el mensaje del elenco de “Estamos muertos” de Netflix para la temporada 2.