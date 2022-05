IU debuta en el Festival de Cannes con “Broker”: mira las fotos y videos de la red carpet

El cine coreano vuelve a triunfar. El 26 de mayo, el elenco de “Broker”, película coreana dirigida por Hirokazu Kore-eda, desfiló en la red carpet del Festival de Cine de Cannes 2022. Entérate aquí más sobre el estreno del film y la llegada de IU, Song Kang Ho de “Parasite” y más actores surcoreanos al evento.

PUEDES VER: DPR REM se pronuncia sobre conciertos en Latinoamérica ante preocupación de fans

IU y Song Kang Ho en la red carpet de Cannes

El tan esperado estreno de “Broker” llegó para alegría de los fans. IU, Song Kang Ho (”Parasite”), Gang Won Do (“Temptation of the wolves”), Lee Joo Young (”Itaewon class”) y el director Hirokazu Kore-ed fueron recibidos por la prensa internacional en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes 2022. Así fue la llegada de los íconos asiáticos a la red carpet.

Gang Dong Won, Lee Joo Young, Lee Ji Eun (IU), Song Kang Ho y el director Hirokazu Kore-Eda en la red carpet del Festival de Cine de Cannes 2022 para el estreno de "Broker". Foto: AFP

El director Hirokazu Kore-Eda, Song Kang Ho, Lee Ji Eun (IU), Lee Joo Young y Gang Dong Won en la red carpet del Festival de Cine de Cannes 2022 para el estreno de "Broker". Foto: AFP

Debut de IU en el Festival de Cannes

Conocida por su carrera como solista y su actuación en “Hotel de luna” y otros k-dramas, IU, cuyo nombre real es Lee Ji Eun, debutó en el Festival de Cine de Cannes 2022 con “Broker”, con lo que suma un nuevo récord a su trayectoria, pues se consagró como la única idol k-pop en debutar en el prestigio evento del séptimo arte. Mira la ovación de pie que recibió el elenco en el Teatro Lumière.

¿De qué trata “Broker”?

“Broker” cuenta la historia de personajes relacionados al abandono de recién nacidos en cajas de manera anónima para que otras familias de mayor solvencia económica pueda encargarse de estos. Sin embargo, luego de que una joven deje a su bebé en un caja, el destino de los personajes que se crucen con este cambiará para siempre.