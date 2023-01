“J-Hope in the box”: documental ya tiene fecha de estreno en Weverse y Disney+

Estreno global en streaming. En el 2022, se había anunciado que HYBE producía un documental de J-Hope en colaboración con Disney+. El proyecto ya tiene título y fecha de lanzamiento. Se trata de “J-Hope in the box”, especial que abordará la carrera artística de Jung Hoseok, nombre real del integrante de BTS, y la preparación de su debut como solista el año anterior. Este incluirá material filmado durante la presentación del idol de 27 años como headliner del festival Lollapalooza 2022.

“J-Hope in the box” hace referencia al nombre del álbum en solitario del rapero y productor de BTS, el EP “Jack in the box”. Según nota de prensa enviada a medios coreanos, el documental narrará el proceso creativo de ‘Hobi’ para la creación de su disco, también habrá “detrás de escenas” de cada paso que el famoso siguió para la promoción de su proyecto musical.

J-Hope en Lollapalooza 2022. Foto: captura de Weverse

¿Cuándo se estrenará “J-Hope in the box”?

La producción se podrá ver a nivel mundial el 17 de febrero, a partir de las 5 p. m. KST, según el mensaje oficial de BTS. El horario por país se registra a continuación:

“J-Hope in the box” en México (D. F.), Costa Rica, El Salvador y Guatemala: 2 a. m. del 17 de febrero

2 a. m. del 17 de febrero “J-Hope in the box” en Perú, Colombia y Ecuador: 3 a. m. del 17 de febrero

3 a. m. del 17 de febrero “J-Hope in the box” en Venezuela, Bolivia y Paraguay: 4 a. m. del 17 de febrero

4 a. m. del 17 de febrero “J-Hope in the box” en Chile, Argentina y Brasil: 5 a. m. del 17 de febrero

5 a. m. del 17 de febrero “J-Hope in the box” en España: 9 a. m. del 17 de febrero

J-Hope estrenará documental en Disney+. Foto: HYBE

Documental “J-Hope in the box”: ¿dónde ver?

La emisión del documental será a través de la plataforma de streaming Disney+ a nivel mundial y también por la aplicación Weverse.

Respecto a esta segunda opción, BIGHIT Music indicó que se habilitará una preorden a partir del 10 de febrero. Esta modalidad es similar a las de “In the soop”.