No era “Vibe”: Jimin de BTS y Taeyang de BIGBANG iban a colaborar en otra canción

Jin de BTS colaboró con Taeyang de BIGBANG en “Vibe”, canción lanzada el viernes de 13 de enero que conquista las plataformas y las redes sociales. Sin embargo, la superestrella de BANGTAN originalmente iba a interpretar otro tema con el ícono de la segunda generación del k-pop. Así lo reveló este último en una entrevista publicada por NME con motivo del estreno global de la pista digital y respectivo videoclip.

¿Cómo nació la colaboración entre Jimin y Taeyang?

Dong Youngbae, nombre real de Taeyang, ha regresado a la escena musical como solista después de seis años. Su última canción, “White night”, fue publicada en 2017.

Para su tan anticipado comeback, el cantante de BIGBANG unió su talento al de Jimin en “Vibe”, tema que escribió y compuso dos años atrás Teddy Park y otros creadores. En este predominan como géneros musicales el R&B y New Jack Swing, ambos de su predilección.

El video musical que acompaña a la pista digital también cuenta con la participación del integrante de BTS.

Sobre el origen de esta colaboración, el artista de 34 años detalló a NME que fue Teddy Park quien sugirió que trabajara junto con Jimin. Su recomendación —contó— le sorprendió porque anteriormente no la había contemplado.

“No pensé que eso fuera posible porque no nos conocíamos en ese entonces. Así que en realidad me sorprendió, porque se me ocurrió: ‘Vaya, ni siquiera había pensado en eso’”, explicó.

Fue en el 2022 en que conoció a miembros de BTS en eventos o reuniones privadas y se encontró naturalmente con Jimin. El trabajo conjunto comenzó a forjarse desde entonces.

“A partir de ahí, empezamos a hablar de música y ambos acordamos que queríamos colaborar. Después de eso todo se volvió muy fluido”, detalló.

Jimin de BTS y Taeyang de BIGBANG en póster de "Vibe". Foto: Twitter/@Realtaeyang

¿Qué canción iban a cantar Jimin y Taeyang en lugar de “Vibe”?

El cantante de “Eyes, nose, lips” reveló también que “Vibe” no era la canción que tenía pensado interpretar con la estrella de BTS. En realidad iban a presentarle otra pista, pero la cambió por sugerencia de Teddy Park .

“Cuando invité a Jimin al estudio por primera vez, Teddy me llamó justo antes de que la tocara y me dijo: ‘No creo que la canción sea esa canción. Vibe será mucho mejor y a la gente le encantará’. Y tenía razón. ¡Teddy siempre tiene la razón!”, reveló entre risas.