Se acorta la espera para el estreno de la película de BTS, “Yet to come in cinemas”. En febrero del 2023, miles de fans alrededor del globo podrán volver a disfrutar del concierto que Bangtan celebró en Busan medio año atrás, pero ahora en una versión inédita producida especialmente para la pantalla gigante. Con ARMY Bomb en mano, el fandom promete apoderarse de las salas de cine y corear a viva voz las canciones que sus ídolos presentaron en el último concierto OT7 que realizaron antes de la pausa por el servicio militar.

El pasado 15 de octubre, Jin, Jimin, RM, V, Suga, Jungkook y J-Hope hicieron vibrar el ASIAD Main Stadium, recinto que congregó a miles de fans ARMY y a las figuras claves relacionadas con la Expo Mundial 2030, a la que asistieron en calidad de invitados especiales.

Recordamos que el concierto “Yet to come in Busan” fue realizado para promover la candidatura de la ciudad natal de Jimin y Jungkook como sede de la citada feria.

Otros incontables fanáticos pudieron seguir en vivo online el show por Weverse y Naver NOW. El espectáculo de Bangtan también fue transmitido por televisión coreana.

BTS: canciones "For youth" y "Yet to come" marcan la nueva etapa en la carrera del grupo. Foto: BIGHIT

Setlist de “Yet to come in Busan”

El septeto superestrella del k-pop interpretó un promedio de 20 canciones. El setlist de “Yet to come in Busan” tuvo en gran medida títulos principales de los álbumes grupales, incluyendo el de “Proof”. Las otras dos pistas nuevas que llegaron en el disco antología de Bangtan también fueron tocadas en vivo.

No pudieron faltar los hits en inglés con los que BTS se apoderó del mundo y de charts como Billboard Hot 100, así como el emotivo tema que se consagra como la pista favorita en Corea del Sur cada invierno: “Spring day”.

1. “Mic drop”

2. “Run BTS”

3. “Run”

4. “Save me”

5. “00.00″

6. “Butterfly”

7. “Ugh!”

8. “BTS chapter part.3″

9. “Dynamite”

10. “Boy with luv”.