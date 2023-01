BTS: revelan nueva foto de Jin en el servicio militar tras completar con éxito marcha de 20km

Nuevas actualizaciones de Jin de BTS en el servicio militar. Tras las fotos de las prácticas con armas al aire libre, el 12 de enero, el Centro de Entrenamiento de Reclutas del Ejército de la 5.ª División liberó por la plataforma autorizada The Camp una imagen inédita del famoso coreano Kim Seokjin junto con su tropa. De acuerdo con la descripción, el retrato fue tomado después de que los reclutas completaran con éxito una marcha táctica de 20 kilómetros.

Jin de BTS cumplió 30 años el 4 de diciembre del 2022, días antes de marcharse al Ejército por el servicio militar. Foto: BIGHIT MUSIC

Jin completó marcha de 20 kilómetros

La superestrella del k-pop cumple con las asignaciones en el servicio militar sin valerse de algún privilegio por su estatus de superestrella. Es así como completó en el entrenamiento básico la marcha de 20km, una prueba de gran exigencia física y mental.

También llamada marcha completa de tropas, este desafío consiste en que los soldados recorran 20.000 metros alrededor del campo de prácticas cargando una mochila de 20kg. La misma está equipada con armamento, mantas, zapatos de combate y palas, indumentaria necesaria para enfrentar imprevistos en el campo de batalla, detalla @BTSweverseEsp.

El citado perfil también destaca el propósito de la prueba: promover el espíritu de lucha de los conscriptos y empujar a las tropas a hacer uso de su máxima fuerza combativa.

Esta es la imagen revelada por el Centro de Entrenamiento de Reclutas del Ejército de la 5.ª División, institución a la que Jin de BTS se unió el pasado 13 de diciembre para iniciar con su servicio militar obligatorio.

Jin junto con su tropa tras completar marcha de 20km en el entrenamiento básico. Foto: composición The Champ

Y aquí compartimos un acercamiento al cantante de “The astronaut”, quien pronto saludará a sus fans a través de la pantalla grande gracias al estreno de la película “Yet to come in cinemas” en cines de todo el mundo.

Jin fue elegido por sus compañeros reclutas aprendiz de comandante de tropa. Foto: The Champ

Cabe mencionar que el ídolo de 30 años fue elegido por sus compañeros como aprendiz de comandante de tropa, razón que explicaría su posición en la toma grupal.