BTS, “Yet to come” en Perú: ¿cuánto está la entrada al cine para ver el concierto?

Ningún ARMY se quiere perder la experiencia de ver a BTS en pantalla gigante. La nueva película “Yet to come in cinemas” llega a cines de Lima y provincias en febrero, y desde este lunes 9 de enero, fans de los Bangtan Boys ya pueden comprar entradas en Cinemark, Cinépolis y Cineplanet, que son las empresas en Perú que traen el concierto del grupo de k-pop a sus salas. A continuación, te contamos cuánto cuesta ver el concierto “Yet to come” en los cines.

¿Cuándo se estrena BTS “Yet to come in cinemas” en Perú?

“Yet to come in cinemas” se estrenará el 1 de febrero y también tendrá funciones el jueves 2, viernes 3 y sábado 4 en diferentes horarios. Aunque muchos temían no encontrar boletos, habrá varias oportunidades disponibles para que ningún fanático se quede afuera.

¿Qué cines de Perú transmiten el concierto de BTS?

Las sedes de Cinemark, Cineplanet y Cinépolis dieron inicio a la venta de entradas para la película que se grabó durante el concierto de BTS en Busan. Algunos locales ofrecen pantallas especiales como la proyección en XD o incluso la 4DX.

¿Cuánto está la entrada al cine para el concierto de BTS?

Estos son los precios de las entradas en cada una de las cadenas mencionadas.

Cinemark Perú: 45 soles en salas 2D, 48 soles en salas XD y boletos a 36 soles solo para personas con discapacidad.

Cinépolis Perú: 40 soles en salas 2D, 40 soles en salas MACRO-XE y 52 soles en salas 4DX.

Cineplanet Perú: 43 soles en salas 2D, 46 soles en salas XTreme y 65 soles en salas Prime OL.

Sedes de Cineplanet con funciones de BTS “Yet to come in cinemas” en Perú

Lima: Brasil, Centro Cívico, Mall del Sur, Cineplanet Norte, Primavera, Puruchuco, Risso, San Miguel y Villa María del Triunfo

Arequipa: Mall Plaza

Chiclayo: Mall Aventura, Real Plaza

Huancayo: Real Plaza

Huánuco: Real Plaza

Piura: Cineplanet Piura y Real Plaza

Trujillo Real Plaza

BTS en concierto "Yet to come" en Busan. Foto: HYBE/BIGHIT

Sedes de Cinemark con funciones de BTS “Yet to come in cinemas” en Perú

Lima: Angamos, Gamarra, San Miguel, Mall Plaza Bellavista, Megaplaza, Jockey Plaza, Plaza Lima Sur

Arequipa: Mall Aventura Plaza

Huánuco: Cinemark Huánuco

Trujillo: Mall Plaza

Piura: Cinemark Piura

Huancayo: Cinemark Huancayo

Sedes de Cinépolis con funciones de BTS “Yet to come in cinemas” en Perú