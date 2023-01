Cientos de fans empiezan a comprar entradas para ver a BTS en los cines de Perú. En 2023, la boyband Bangtan Sonyeondan regresa a las salas con una edición especial de su concierto “Yet to come in Busan”, realizado a fines del año anterior. Dicho show fue especialmente significativo para ARMY al ser uno de los últimos eventos que reunió al grupo completo antes del servicio militar de Jin. Meses después, las performances fueron juntadas en la película que ha sido nombrada como “Yet to come in cinemas”, que tendrá su estreno global el 1 de febrero.

La preventa de “Yet to come in cinemas” tenía como fecha global al 11 de enero (KST); sin embargo, algunos cines han iniciado antes con la venta de boletos.

¿En qué cines de Perú estará “Yet to come” de BTS?

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook llegan a la pantalla gigante en Perú gracias a las cadenas Cinemark y Cineplanet. Ambas empresas han confirmado vía redes sociales que habilitarán funciones en sus sucursales nacionales.

BTS: canciones "For youth" y "Yet to come" marcan la nueva etapa en la carrera del grupo. Foto: BIGHIT

Funciones de “Yet to come in cinemas”

Si bien la premiere de la película de BTS será el 1 de febrero, ARMY también encontrará funciones el 2, 3 y 4 de febrero en diferentes horarios. Hay varias oportunidades para disfrutar este contenido musical.

Preventa de BTS en Cinemark Perú

La venta de entradas para las funciones de “Yet to come” de BTS en cines de Perú comenzó en Cinemark por la noche del 8 de enero. Fans pueden adquirir sus tickets por la página web o por el aplicativo del cine. En algunas sedes, también se podría comprar de forma presencial.

BTS "Yet to come in cinemas" en Cinemark Perú. Foto: captura Cinemark

Sedes de Cinemark Perú con funciones de “Yet to come in cinemas”

Lima: Angamos, Gamarra, San Miguel, Mall Plaza Bellavista, Megaplaza, Jockey Plaza, Plaza Lima Sur

Arequipa: Mall Aventura Plaza

Huánuco: Cinemark Huánuco

Trujillo: Mall Plaza

Piura: Cinemark Piura

Huancayo: Cinemark Huancayo

Precios de “Yet to come in cinemas”

Según la plataforma de Cinemark, las entradas para el film musical del grupo de k-pop cuestan 45 soles para las salas 2D y 48 soles en el caso de salas XD.

Preventa de BTS en Cineplanet Perú

Al 9 de enero, todavía se espera información sobre las salas y locales de Cineplanet. Esta empresa aún no ha abierto la preventa de tickets en sus sedes.