BTS, “Yet to come in cinemas” en México: ¿cuándo inicia la venta de boletos y dónde comprarlos?

“Yet to come in cinemas”, una nueva película de BTS, llega a los cines de Latinoamérica. En febrero, el grupo surcoreano lanzará mundialmente el film que tiene funciones y preventa confirmada en México, Perú, Colombia, Chile, Brasil y más países de la región. La información sobre los boletos se ha ido lanzando paulatinamente en Cinépolis México, pero los fans aún buscan saber cuáles serán las sucursales en las que se podrá disfrutar la música de los Bangtan Boys.

¿Cuándo se estrena “Yet to come in cinemas”?

La película de BTS fija como estreno global el 1 de febrero. “Yet to come in cinemas” reedita material filmado durante el concierto de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en Busan. El acceso al evento fue gratuito en 2022 como parte de la promoción a la candidatura de Busan para que sea sede de la World EXPO 2030.

BTS en concierto "Yet to come" en Busan. Foto: HYBE/BIGHIT

“Yet to come”: cines de México

La cadena que proyectará la película de concierto de BTS en México es Cinépolis, de la mano de “Más que cine LATAM”. ARMY en México espera novedades sobre las sedes de Cinépolis en CDMX, Monterrey y más estados de la República.

BTS en cines. Foto: captura de Twitter/@Cinépolis

Funciones de “Yet to come” en Cinépolis México

Si se llegaran a agotar las funciones del día 1 del “Yet to come”, los seguidores podrían tentar boletos para cualquiera de las siguientes proyecciones. Según Cinépolis, el film de BTS estará en salas el 1, 2, 3 y 4 de febrero.

Fecha y hora de la preventa de “Yet to come”

BIGHIT anunció con anticipación que los boletos saldrían a la venta de forma global el 11 de enero a las 9 a. m. (KST); sin embargo, acotaron que ello podía cambiar según lo dispusiese cada cine local.

En caso de México, la fecha y hora presentada por Cinépolis sí coincide con la preventa global. Los boletos de “Yet to come in busan” estarán disponibles a partir de 10 de enero a las 6 p. m. (CDMX) a nivel nacional. Se indica a los fans que consulten la disponibilidad de la película en sus cines más cercanos.

BTS "Yet to come en cinemas" en México. Foto: Cinépolis x ARMY México

Otro detalle importante es que habrá proyecciones en salas tradicionales, así como en las pantallas Screen X, 4DX y 4DX Screen, según la disposición de las sucursales de Cinépolis en las ciudades mexicanas.