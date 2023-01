BTS, “yet to come in cinemas” en Venezuela: cines, fecha de estreno y preventa para la película

El concierto “Yet to come in Busan” de BTS llegará a las pantallas grandes de varios países de Latinoamérica. El 19 de diciembre, Big Hit anunció la proyección global del último concierto que la banda surcoreana Bangtan realizó como OT7 antes de entrar a un hiatus, por ello, resulta muy importante para ARMY revivir los mejores momentos de este espectáculo que se dio de manera gratuita en Corea del Sur. ¿Cuándo inicia la preventa y en qué cines de Venezuela podrán verse la proyección? AQUÍ te lo contamos.

"Yet to come in Busan" fue el último concierto que BTS realizó como agrupación. Foto: composición LR/BigHit

¿Cuándo se estrena BTS, “Yet to come in cinemas” en Venezuela?

El 15 de octubre de 2022, la banda BTS brindó su último concierto como septeto en el ASAID Main Stadium. “Yet to come in Busan” fue un espectáculo multitudinario y completamente gratis que se realizó para apoyar la candidatura de Corea del Sur como sede a la Expo Mundial 2030.

De acuerdo al comunicado de Big Hit, agencia de BTS, el estreno de “Yet to come in cinemas” será el 1 de febrero del 2023 en todo el mundo y por tiempo limitado.

¿En qué cines de Venezuela estará BTS, “Yet to come in Cinemas”?

Solo una cadena en Venezuela confirmó la proyección de “BTS: yet to come in cinemas” en sus salas hasta el momento: Cines Unidos . La empresa dio el anuncio el 31 de diciembre del 2022 y sorprendió a ARMY.

Por otro lado, Cinex aún no ha emitido información oficial sobre la posibilidad de que también emita en sus pantallas grandes el espectáculo.

Anuncio de la proyección de "Yet to come in Cinemas". Foto: Twitter/@CinesUnidos

¿Cuándo inicia la preventa para BTS, “Yet to come in Cinemas” en Venezuela?

La preventa de entradas para ver “BTS: yet to come in cinemas” iniciará a la misma hora en todo el planeta. En ese sentido, la distribución anticipada de boletos inicia en Corea del Sur a las 9.00 a. m. del 11 de enero (KST) .

Preventa de entradas concierto "Yet to come in Cinemas" en cines. Foto: BIGHIT

¿A qué hora empieza la preventa para BTS “Yet to come in Cinemas” en Venezuela?

Debido a la diferencia horaria con la nación asiática, en Venezuela, la disputa por obtener una entrada comenzará a las 8.00 p. m. del martes 10 de enero de 2023 .