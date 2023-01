BTS, “Yet to come in cinemas” en Perú: ¿cuándo es la preventa y en qué cines ver la película?

Falta poco para que “Yet to come in cinemas” de BTS llegue a los cines en Perú y más países en todo el mundo. En febrero del 2023, cuatro meses después de que fuese realizado con rotundo éxito en vivo y completamente gratis, el concierto que paralizó a Corea desde Busan será proyectado en pantalla grande. Distintas cadenas se alían con la agencia BIG HIT para llevar a los fanáticos ARMY la versión en película del espectáculo de k-pop, el cual es especialmente significativo al ser el último show de BANGTAN como grupo completo previo a la pausa por el servicio militar.

Pero antes de poder disfrutar por primera vez de “Yet to come in Busan”, o de revivirlo, si es que llegaron ver el live stream oficial en octubre, los admiradores de BANGTAN deberán disputarse las entradas desde que inicie la preventa oficial.

Tal como sucedió con la proyección del concierto “Permission to dance on stage” en los cines de Perú, se prevé que la competencia será fuerte debido a que BTS cuenta con una de las legiones de fans más grandes en nuestro país.

¿Cuándo es el estreno de BTS, “Yet to come in cinemas” en Perú?

ARMY iniciará el segundo mes del año a lo grande. De acuerdo al portal oficial de “Yet to come in cinemas”, el estreno en todo el mundo será el 1 de febrero, por tiempo limitado.

¿En qué cines de Perú se transmitirá el concierto de BTS?

Dos empresas en Perú han confirmado que la película de “Yet to come in cinemas” estará en sus respectivas carteleras. Estas son Cinemark y Cineplanet .

BTS en Cinemark Perú. Foto: captura/Facebook

Cineplanet Perú confirma proyección de "BTS Yet to come". Foto: Cineplanet

¿Cuándo inicia la preventa para ver BTS, “Yet to come in cinemas” en Perú?

Separa la fecha en tu calendario. La preventa de entradas para ver “Yet to come in cinemas” en los cines arrancará a las 9.00 a. m. del miércoles 11 de enero en Corea del Sur (KST) .

El horario puede variar por país, de acuerdo a la información del portal web. Además, si la distribución inicia en simultáneo a nivel mundial, para los fans en Perú serán las 7.00 p. m. del martes 10.

Preventa de entradas concierto Yet to come en cines. Foto: BIGHIT

¿Cuánto cuesta una entrada a la proyección del concierto de BTS en Perú?

Los precios de los boletos para ver la película del concierto de Jin, Jimin, Jungkook, V, RM, Suga y J-Hope en Perú aún no han sido confirmados.

Sin embargo, en caso de mantener la tarifa de sus otras proyecciones, en Cinemark estos serían los montos que pagarían los fans que acceden a salas tradicionales 2D.

Precios actuales de Cinemark para sus películas en salas 2D con asientos normales. Foto: captura

También podría darse el caso de que sea obligatorio comprar algún tipo de combo con el boleto, como sucedió en otras experiencias. En tal sentido, los admiradores de Bangtan deberán estar atentos a próximas actualizaciones oficiales de las cadenas.