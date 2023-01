BTS, calendario enero 2023: sigue los estrenos y eventos de la boyband de k-pop

Nueva música de BTS para iniciar el 2023. Jimin y Taeyang (integrante de BIGBANG) trabajaron juntos en una canción que se estrena en enero. Este mes también es clave para ARMY, pues se abre la venta de entradas para “Yet to come in cinemas”, película que registra el impresionante concierto de Bangtan realizado en octubre del 2022 en Busan. En este artículo resumimos todas las fechas y horarios de los eventos que ningun fan de BTS debería olvidar.

Ceremonia de graduación de Jin

En enero, Jin culminará las primeras cinco semanas de entrenamiento básico de su servicio militar. Para conmemorar esta fase, los reclutas tienen una ceremonia de graduación antes de ser enviados a otras unidades de trabajo. La fecha exacta del evento no ha sido compartida.

Al igual que en su alistamiento, BIGHIT ha pedido que los fans no vayan en persona a la ceremonia, pues podría perjudicar el desarrollo del evento.

Jin de BTS junto a sus compañeros reclutas. Foto: The Camp

7 de enero | Golden Disc Awards 2023

El sábado 7, J-Hope asistirá a los premios Golden Disc que se realizarán en Tailandia. En esta ceremonia se entregarán bonsangs y daesangs a las canciones y álbumes de mayor éxito en los últimos 12 meses.

“PROOF” y “Jack in the box” están nominados en la categoría de bonsang para ventas físicas.

J-Hope de BTS rumbo a los Golden Disc Awards 2023. Foto: Newsen

10 de enero | Preventa de “Yet to come in cinemas”

Película lleva a la pantalla gigante el concierto de BTS en Busan del 2022. La venta de entradas o boletos abrirá el 10 de enero para países en Latinoamérica como México y Colombia. Estos son los horarios de la preventa si se realiza de forma simultánea en el mundo.

Venta de boletos de “Yet to come” en Perú, Colombia y Ecuador : 7.00 p. m. del martes 10 de enero.

Venta de boletos de “Yet to come” en México, Guatemala y El Salvador : 6.00 p. m. del martes 10 de enero.

Venta de boletos de “Yet to come” en Argentina, Chile y Brasil : 8.00 p. m. del martes 10 de enero.

Venta de boletos de “Yet to come” en España: 1.00 a. m. del miércoles 11 de enero.

BTS "Yet to come en cinemas" en México. Foto: Cinépolis x ARMY México

13 de enero | “Vibe” de Taeyang y Jimin

Taeyang invitó a Jimin a trabajar juntos en “Vibe”, canción que marca el regreso como solista del vocalista de BIGBANG. El video musical y el tema musical serán lanzados a la medianoche del viernes 13 en Perú.

Jimin de BTS y Taeyang de BIGBANG en póster de "Vibe". Foto: Twitter/@Realtaeyang

19 de enero | Seoul Music Awards 2023

La edición 32 de los Seoul Music Awards se realizará en el KSPO Dome de Seúl. BTS fue nominado en cuatro categorías, ya sea como grupo o como solistas.