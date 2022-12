El estreno de BTS, “Yet to come in cinemas” en Perú se sumará a la larga lista de emocionantes actividades en la agenda de ARMY local para el 2023. En solo semanas, el último concierto que la boyband más popular del k-pop realizó como grupo completo antes de su hiatus llegará a las pantallas gigantes de nuestro país en formato de película. Este espectáculo musical, que meses atrás paralizó Busan, también será proyectado en otros territorios de Latinoamérica y más regiones en todo el mundo.

Con la cuenta regresiva para el lanzamiento global, cadenas en Perú ya confirmaron el pronto ingreso de “BTS: yet to come in cinemas” a su cartelera. ¿Dónde y cuándo se podrá ver el concierto? ¿Desde qué fecha se podrán adquirir entradas?

Fecha de estreno de “Yet to come in cinemas” en cines de Perú

El portal web oficial del evento de BTS anuncia que el estreno será desde el 1 de febrero del 2023, por tiempo limitado .

Aunque no hay mayor actualización por el momento, se espera que el lanzamiento sea lo más simultáneo posible en todos los países confirmados, tal como sucedió con otros shows o películas de Bangtan que arribaron al cine.

“BTS: yet to come in cinemas”: ¿cuándo inicia la preventa?

Lo que sí se sabe con certeza es que la preventa de entradas para ver “BTS: yet to come in cinemas” iniciará a la misma hora en todo el planeta.

En Corea del Sur, la distribución anticipada de boletos arranca a las 9.00 a. m. del 11 de enero (KST). Debido a la diferencia horaria con la nación cuna de Bangtan, en Perú la feroz competencia por una butaca comenzará a las 7.00 p. m. del martes 10 de enero de 2023 .

Preventa de entradas de concierto "Yet to come en cines". Foto: BIGHIT

¿En qué cines de Perú pasarán el concierto “Yet to come in cinemas” de BTS?

Dos cadenas en Perú han confirmado la proyección de “BTS: yet to come in cinemas” en sus salas hasta el momento: Cinemark y Cineplanet . La primera dio el anuncio el 21 de diciembre, mientras que la segunda confirmó la noticia el día 24.

BTS en Cinemark Perú. Foto: captura de Facebook/Cinemark Perú