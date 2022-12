BTS pasa su primera Navidad lejos de Jin: ¿cómo celebran este 25 de diciembre?

La Navidad del 2022 tiene un sentimiento diferente para BTS. Por primera vez desde su debut en 2013, la popular boyband del k-pop vive un 25 de diciembre con un integrante lejos del grupo y de su hogar. En medio del frío invierno en Corea del Sur, Jin pasa la festividad en el cuartel del Ejército al que ingresó el 13 de diciembre para iniciar con su servicio militar obligatorio. El miembro mayor de Bangtan recibiría de la misma forma el Año Nuevo 2023.

En ese sentido, este 2022 no habrá el contenido navideño de BTS OT7 al que están acostumbrados los fanáticos. Sin embargo, un video nuevo del grupo completo ha sido cargado al canal de BANGTANTV en YouTube como un regalo para ARMY en la celebración.

El clip que verás a continuación recoge momentos inéditos de la superestrellas en el backstage de TMA, ceremonia celebrada en octubre en la que fueron los máximos ganadores.

Además del citado video, hay contenidos individuales publicados por los compañeros de Jin en el contexto de Navidad 2022. ¿Cómo están celebrando los famosos coreanos?

Taehyung, su cover de un clásico navideño y Yeontan

Los fans fueron sorprendidos el 23 de diciembre con un cover de “It’s beginning to look a lot like Christmas” a cargo de Taehyung. Además de lucir su grave voz de barítono en la pista, V protagonizó un dulce momento con su perro Yeontan en el video que acompañó su versión del clásico navideño.

Jimin en Weverse y su mensaje para Jin

Después de una larga ausencia, Jimin regresó a Weverse en Noche Buena. Además de interactuar con los usuarios en la plataforma, publicó una selca inédita y un regalo para ARMY. También dedicó una palabras a su amigo ausente. “Feliz Navidad a Jin-hyung también”, escribió.

Nueva selca de Jimin. Foto: Weverse

Mensaje de Jimin para Jin en Navidad. Foto: Weverse

Regalo de Jimin para ARMY. Foto: Weverse

La dedicatoria que reveló en Weverse también la compartió para sus millones de seguidores en Instagram.

Jimin actualiza en Navidad. Foto: captura Instagram

Namjoon en Instagram

El líder actualizó las historias de su Instagram el 25 de diciembre. En una de sus stories se ve un fragmento de “SPICK SHOW” con Omega Sapien, del grupo Balming Tiger.

La otra imagen demostraría que Namjoon no deja su rutina de ejercicios físicos ni en fiestas, por más cansado que esté.

En la parte inferior de esta foto de su rutina se puede leer un “Feliz Navidad” en inglés. La palabra “Apesta” acompaña como descripción a la historia, en aparente referencia a la actitud del ídolo por el esfuerzo físico.

Rutina de ejercicios de Namjoon en Navidad. Foto: captura/Instagram

J-Hope en el concierto de Crush en Navidad

El carismático J-Hope pasó su Navidad rodeado de música y el clamor de los fans. Él subió al escenario en el concierto que Crush celebró la noche del 25 de diciembre, como invitado sorpresa.

Recordamos que el rapero de BTS colaboró con el solista en el tema “Rush hour”, el cual vio la luz en septiembre.